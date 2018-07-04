به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در جلسه شورای سیاستگذاری و راهبردی گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان قزوین به تشریح شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: باید شعارهای برجسته و بنیادین انقلاب اسلامی را بازخوانی و مرور کنیم و ببینیم امروز چه جایگاهی نسبت به شعارهای انقلاب اسلامی داریم.

وی ایمان، وحدت و رهبری را خواسته مردم و شعار برجسته انقلاب عنوان کرد و افزود: وقتی ایمان، وحدت و التزام به رهبری مورد توجه مردم قرار گرفت، امدادهای غیبی به مدد ملت آمد و در برهه‌های مختلف نظیر جنگ تحمیلی و کودتاها ملت را یاری کرد.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه عدالت خواهی شعار دیگر انقلاب است، ابراز کرد: عدالت خواهی شعاری است که بسیار جدی و برجسته بود و اگر عدالت خواهی مورد توجه قرار نداشته باشد، شاهد مشکلات عدیده در کشور خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه استکبارستیزی جان مایه انقلاب است، تأکید کرد: شعار استکبارستیزی ملت که در «مرگ بر آمریکا» تجلی پیدا می‌کند، کنار گذاشتنی نیست و اینکه می‌گوییم «آمریکا را زیر پا له می کنیم» تا پای جان برای تحقق این هدف ایستاده‌ایم.

وی صدور انقلاب اسلامی را موضوع مطرح شده از سوی امام خمینی (ره) و شعار اساسی انقلاب دانست و اضافه کرد: اوایل انقلاب برخی بر خلاف نظر امام راحل می‌گفتند انقلاب ما فقط متعلق به کشور خودمان است اما امام (ره) در مقابل چنین سخنی فرمودند که ما «انقلاب را به همه جهان صادر خواهیم کرد» و با این کلام محکم به مستضعفان عالم روحیه بخشیدند.

آیت‌الله عابدینی ادامه داد: اسلامی بودن انقلاب در اولین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد تأیید مردم قرار گرفت و امام خمینی (ره) نیز فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد؛ اسلامی بودن از ارکان شعائر انقلاب است.

امام جمعه قزوین حمایت از کوخ نشینان را از آرمان‌های مهم انقلاب دانست و ابراز کرد: نباید مسیر کشور به سمتی برود که کاخ نشینی ارزش به حساب آید و کوخ نشینان هیچ آینده‌ای را برای خود متصور نباشند.

وی افزود: نباید مسئولان به سمت کاخ نشینی حرکت کنند چرا که اینکار برخلاف آرمان‌های انقلاب، امام (ره) و شهداست. مسئول کاخ نشین نمی‌تواند درد ملت را درک کند و در نهایت در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه انقلاب نباید به دست نامحرمان بیافتد، اظهار کرد: نامحرمان کسانی هستند که با حیله، نیرنگ، تخلف و چاپلوسی تلاش می‌کنند خود را به جایگاهی برسانند و باید دست انقلاب به صورت چنین نامحرمانی سیلی بزند.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: شعار «اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود» از شعارهای اساسی و محکمات انقلاب است و هیچگاه تغییر پیدا نخواهد کرد.

وی در پایان امیدآفرینی در جامعه را ضروری دانست و تأکید کرد: بحمدالله در چهل سال گذشته کارهای بسیار زیادی انجام شده است و کشور در بسیاری از حوزه‌ها متحول شده و جایگاه بالایی دارد و همه می‌باید در راستای امیدآفرینی حرکت کنیم.