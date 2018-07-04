به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید عبداللهیان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن بیان اینکه افتتاحیه بوستانهای معرفت در قالب طرح اوقات فراغت شاهرود با مشارکت ۱۶ پایگاه برگزار شد، تأکید کرد: بیش از ۲۰۰ دانشآموز و رابطان طرحهای اوقات فراغت در این مراسم که به میزبانی بیت العباس(ع) روستای مغان برگزار شد، حضور داشتند.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی این طرح، کشف استعدادها و علایق دانش آموزان برای پرورش آنها است که در این زمینه تابستان فرصتی بسیار مغتنم محسوب میشود.
امام جمعه موقت شاهرود بابیان اینکه پرورش استعدادهای نونهال در زمینههایی مانند حفظ، قرائت و مسائل فرهنگی، هنری و ... میتواند یک دستاورد خوب برای طرح اوقات فراغت باشد، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای این طرحها نگاهی نیز به ترویج سبک زندگی اسلامی دارد.
عبداللهیان، نوجوانان امروز را آیندهسازان فردای ایران اسلامی خواند و گفت: اوقات فراغت فرصتی است که میتوان با فرا گرفتن مهارتهای خوب زندگی کردن را آموخت و یک سرمایههای تمام نشدنی برای اداره کشور تربیت کرد.
