  1. استانها
  2. قزوین
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶

مسئول دبیرخانه دومین همایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای در قزوین:

آثار برتر همایش سواد رسانه‌ای حمایت می‌شود

قزوین- مسئول دبیرخانه دومین همایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای در قزوین گفت: آثار برتر همایش سواد رسانه‌ای که از استان قزوین ارسال شود موردحمایت قرار می‌گیرند.

سعید پورایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز به کار دبیرخانه دومین همایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای در استان قزوین، اظهار کرد: با توجه به اهمیت نهاد خانواده و ضرورت افزایش سواد رسانهای دومین همایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعات با موضوع خانواده در رویکردهای آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی-پژوهشی و کاربردی برگزار می‌شود.

وی افزود: استان قزوین که با برگزاری جشنواره‌ها و همایش مختلف در حوزه فضای مجازی و سواد رسانه‌ای همواره به‌صورت قوی حاضرشده؛ بنابراین دبیرخانه این همایش در قزوین فعال‌شده است و آثار برتر ارسالی از قزوین موردحمایت قرار می‌گیرند.

مدیر مرکز دیجیتال قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به‌ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای برنامه‌های مختلفی در قزوین برگزارشده است، در حال حاضر نیز برای آموزش سواد رسانه‌ای به اولیاء و مربیان با همکاری آموزش‌وپرورش قزوین برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: این افراد جامعه هدف نخست ما هستند چراکه با دانش کسب‌شده می‌توانند به فرزندان و دانش آموزان مهارت‌های استفاده مناسب از فضای مجازی و شناخت عرصه‌های سالم و مطمئن در این حوزه را آموزش دهند.

پورایمانی با اشاره به مشخصات آثار ارسالی به همایش یادآور شد: در مرحله اول، چکیده مقالات متناسب با محورهای معرفی‌شده در ۲۵۰ تا ۳۵۰ کلمه به دبیرخانه همایش ارسال‌شده و در صورت تأیید کمیته علمی، مقاله اصلی در قالب علمی - پژوهشی در ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه نگاشته می‌شود.

وی افزود: در بخش تجربی - کاربردی گزارش ایده‌ها، دستاوردها و تجارب نیز در مرحله اول چکیده گزارش ایده‌ها، دستاوردها و تجارب مشارکت‌کنندگان در ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه به دبیرخانه همایش ارسال‌شده و در صورت تأیید کمیته علمی، گزارش ایده‌ها، دستاوردها و تجارب در قالب مقاله علمی تخصصی در ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه نگاشته می‌شود.

مسئول دبیرخانه دومین همایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای در قزوین خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال چکیده ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ و آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات چهارشنبه ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷ است.

وی در پایان یادآور شد: علاقمندان به شرکت در همایش سواد رسانه‌ای و ارسال آثار برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به دبیرخانه استان قزوین به شماره تلفن ۰۲۸۳۳۳۷۰۱۹۷ تماس بگیرند.

کد خبر 4338265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها