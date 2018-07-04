سعید پورایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز به کار دبیرخانه دومین همایش بینالمللی سواد رسانهای در استان قزوین، اظهار کرد: با توجه به اهمیت نهاد خانواده و ضرورت افزایش سواد رسانهای دومین همایش بینالمللی سواد رسانهای و اطلاعات با موضوع خانواده در رویکردهای آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی-پژوهشی و کاربردی برگزار میشود.
وی افزود: استان قزوین که با برگزاری جشنوارهها و همایش مختلف در حوزه فضای مجازی و سواد رسانهای همواره بهصورت قوی حاضرشده؛ بنابراین دبیرخانه این همایش در قزوین فعالشده است و آثار برتر ارسالی از قزوین موردحمایت قرار میگیرند.
مدیر مرکز دیجیتال قزوین خاطرنشان کرد: با توجه بهضرورت افزایش سواد رسانهای برنامههای مختلفی در قزوین برگزارشده است، در حال حاضر نیز برای آموزش سواد رسانهای به اولیاء و مربیان با همکاری آموزشوپرورش قزوین برنامهریزی صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: این افراد جامعه هدف نخست ما هستند چراکه با دانش کسبشده میتوانند به فرزندان و دانش آموزان مهارتهای استفاده مناسب از فضای مجازی و شناخت عرصههای سالم و مطمئن در این حوزه را آموزش دهند.
پورایمانی با اشاره به مشخصات آثار ارسالی به همایش یادآور شد: در مرحله اول، چکیده مقالات متناسب با محورهای معرفیشده در ۲۵۰ تا ۳۵۰ کلمه به دبیرخانه همایش ارسالشده و در صورت تأیید کمیته علمی، مقاله اصلی در قالب علمی - پژوهشی در ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه نگاشته میشود.
وی افزود: در بخش تجربی - کاربردی گزارش ایدهها، دستاوردها و تجارب نیز در مرحله اول چکیده گزارش ایدهها، دستاوردها و تجارب مشارکتکنندگان در ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه به دبیرخانه همایش ارسالشده و در صورت تأیید کمیته علمی، گزارش ایدهها، دستاوردها و تجارب در قالب مقاله علمی تخصصی در ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه نگاشته میشود.
مسئول دبیرخانه دومین همایش بینالمللی سواد رسانهای در قزوین خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال چکیده ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ و آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات چهارشنبه ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷ است.
وی در پایان یادآور شد: علاقمندان به شرکت در همایش سواد رسانهای و ارسال آثار برای اطلاعات بیشتر میتوانند به دبیرخانه استان قزوین به شماره تلفن ۰۲۸۳۳۳۷۰۱۹۷ تماس بگیرند.
نظر شما