مانعی برای واردات شتر به سیستان و بلوچستان وجود ندارد

مجتبی پیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت： در سه ماهه اول امسال ۳ هزار نفر شتر به سیستان و بلوچستان وارد شده است و هم اکنون نیز مانعی برای واردات شتر به استان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه مجوز واردات شتر پس از سال ها رایزنی در سال قبل صادر شده است، افزود： در این راستا در سال گذشته ۸۸۰۰ نفر شتر به استان وارد شده و این رقم در سه ماهه اول امسال ۳ هزار نفر شتر بوده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: زمینه برای کشتار، پرواربندی و تولید شیر شتر در استان فراهم است و علاقمندان می توانند به این امر مبادرت ورزند.

وی با اشاره به اینکه در واردات شتر کشورهای عربی مد نظر هستند، ادامه داد： دستور العمل واردات انبوه شتر از مرز دریایی نیز در حال تدوین است.

پیری بیان کرد： آن دسته از وارد کننده گان شتر که به این امر مبادرت ورزیدند از نژاد وارد شده به لحاظ گوشت و شیر تولیدی رضایت دارند که این امر ما را بر استمرار واردات شتر مصمم کرده است.

وی گفت： تاکنون از خراسان شمالی نیز تقاضای واردات از مرز دریایی را داشته ایم که بر این اساس کار قرنطینه شتر وارداتی در استان سیستان و بلوچستان انجام و کار نگهداری و پرواربندی شتر در استان خراسان شمالی انجام می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از همین رو مسئولان نیز برای تسهیل امور در واردات باید ارز مناسب را در اختیار وارد کنندگان قرار بدهند.