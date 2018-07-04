دستگاه های نظارتی بدون اغماض با گران فروشی برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند، اظهار کرد: در شرایط کنونی مدیران باید اشراف کامل به اتفاقات عرصه داخلی و بین المللی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید خدمات رسانی به مردم و برنامه های خود را با شرایط فعلی دنیا متناسب کنند، افزود: رفتارهای امروز ترامپ و جمهوری خواهان سال های گذشته توسط دولت مردان پیش بینی شده لذا اگر فکر کنیم ریاست جمهوری ترامپ در نتیجه انتخابات است، اشتباه کرده ایم.

فرماندار شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه دولت ایران پیش بینی کرده بود که ایالات متحده آمریکا کسی را در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور برمسند حاکمیت خواهد نشاند، گفت: اعمال و رفتارهای ترامپ در راستای نجات اقتصادی و کشاندن منافع اقتصادی به داخل کشور است.

وی بیان کرد: همین که دشمن از ضرر برجام صحبت می کند نشان می دهد دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران حداکثر توان خود را به کار گرفته اند.

مطالعات مدیریتی افزایش یابد

ناصری با بیان اینکه مدیران باید بحث مطالعاتی خود را متناسب با اوضاع و احوال کاری در سرلوحه امور قرار دهند، عنوان کرد: اگر صرفا بر شانس و اقبال عمل کنیم در بسیاری از مسائل با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه توسعه و پیشرفت هر جامعه بر اساس اندیشه و برنامه ریزی طولانی مدت خواهد بود، اظهار داشت: دشمن همیشه با برنامه ریزی عمل می کند و همه اتفاقاتی که در دنیا رخ می دهد، محصول برنامه ریزی و اندیشه های طولانی مدت است.

فرماندار شهرستان بیرجند با بیان اینکه دولت های اروپایی چاره ای جز همراهی با دولت آمریکا ندارند چراکه اگر بر خلاف این عمل کنند توسط آمریکا بایکوت می شوند، افزود: مقابله همه جانبه با قدرت استکباری با کمترین هزینه باید در دستور کار همه مسئولین و مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه جنگ تمام عیار امروز شرایطی را فراهم می کند که باید خود را به انواع ابزار مدیریتی مجهز کنیم، گفت: فضای امروز فضایی است که همه ادوار نظام باید به کمک هم بیایند تا بتوانیم با پشتوانه مردم و همبستگی مشکلات را برطرف کنیم.

ضرورت صرفه جویی در منابع انرژی

ناصری با بیان اینکه گام اصلی توسعه امروز کشور صرفه جویی است بنابراین ملت و دولت باید صرفه جویی خصوصا در موضوع برق را در سرلوحه کار خود قرار دهند، عنوان کرد: حتما باید به تولید اشتغال خصوصا در مناطق روستایی و عشایری به صورت جدی ورود شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه سرجمع پرداختی ها در بانک های عامل در حوزه تسهیلات اشتغال رقم مناسبی نیست، بیان کرد: کمیته اشتغال شهرستان باید هر هفته به صورت مستمر و منظم برگزار شود.

فرماندار شهرستان بیرجند ادامه داد: دستگاه هایی که مرجع خدمات در روستاها هستند باید در چارجوب وظایف قانونی تمام توان خود را جهت رضایتمندی مردم به کار گیرند.

وی با بیان اینکه متاسفانه امروز موضوع تنظیم بازار در کشور مغفول واقع شده است، تاکید کرد: گشت های مشترک یا انفرادی و بازدیدهای سر زده از وظایفی است که حتما باید در شرایط کنونی کشور انجام شود لذا همه مدیران باید به عنوان عوامل کنترل بازار وارد کار شوند.

لزوم برخورد بدون اغماض با گرانفروشی

ناصری با اشاره به اینکه دستگاه های نظارتی باید بدون اغماض با گران فروشی برخورد کنند، اظهار داشت: به واقعی شدن انتظارات از سیستم حاکمیتی باید کمک شود.

وی با بیان اینکه دشمن امروز مدیریت اعتراض در ایران را به دست منافقین کوردل گذاشته است، گفت: مدیر هر دستگاهی که در حوزه میز خدمت فیزیکی و الکترونیکی اقدامی انجام ندهد، عزل خواهد شد.

فرماندار شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه مرخصی مسئولان باید از قبل هماهنگ شود، عنوان کرد: مدیران و مسئولان باید همواره در دسترس باشند لذا ماموریت ها به خصوص ماموریت های خارج از شهر باید با هماهنگی حوزه فرمانداری باشد.