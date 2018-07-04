پرداخت ۵۲میلیاردو۱۴۰میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی درشهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی صبح امروز چهارشنبه در هفتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اهر، گفت: این میزان تسهیلات از محل اعتبارات روستایی و عشایری صندوق توسعه ملی، از محل مشاغل خانگی و از محل فراگیر در بخش های کشاورزی، گردشگری و صنعت پرداخت شده است.

وی، افزود: این میزان تسهیلات برای ۲۵۸ نفر پرداخت شده است.

فرماندار شهرستان اهر گفت:حضور رؤسای ادارات و بانک ها در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری برای رفع تکلیف نیست، بلکه جهت پیگیری پرداخت تسهیلات به متقاضیان است و همچنین اگر هم مشکلاتی در مراحل اداری برای متقاضیان وجود دارد پیگیری حل این مشکلات است.

وی خاطرنشان کرد با توجه به اینکه بخش های کشاورزی، معدنی و گردشگری شهرستان اهر از ظرفیت های قابل قبولی در جهت ایجاد اشتغال برخوردار می باشد، از سرمایه گذاری در این بخش ها جهت ایجاداشتغال برای بیکاران منطقه که نسبت به سایر شهرستان ها بیشتر است حمایت می شود.

محمودی همچنین خواستار پیگیری عملیاتی شدن مصوبات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اهر از سوی اعضای شد.