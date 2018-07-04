به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسین تاجیک درباره احداث محدوده پیشران منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: اسناد مهندسی این محدوده جای خوبی رسیده و اسناد ارجاع کار به پیمانکار اجرایی تکمیل شده است.

وی ادامه داد: با این حال برای احداث این منطقه با مساله‌ای مواجه شدیم. قطار سریع‌السیر تهران ـ قم ـ اصفهان که ۱۲ کیلومتر از آن در محدوده شهر فرودگاهی قرار دارد، از محدوده جنوب و جنوب غرب فاز پیشران عبور می‌کند و برای منطقه پیشران تبدیل به یک معارض شده است.

مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: خوشبختانه آن پروژه در حال اجرا است و خاک برداری آن تکمیل شده است. تا تونلی در این محدوده احداث شود. اما به هرحال این عارضه ایجاد شده است.

تاجیک با اشاره به تعارض قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان با محدوده پیشران منطقه ازاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: اسناد مهندسی ناظر بر اجرای کل محوطه ۲۴۰ هکتاری منطقه پیشران بود، اما چند ده هکتاری از این محدوده در حریم قطار سریع قرار گرفته است. قاعدتا تا زمانی که سازه بتونی تونل قطار سریع السیر اجرا نشده و تونل پوشانده نشده باشد، امکان اجرای تونل تاسیسات و شبکه راه در این محدوده وجود ندارد.

معاون سرمایه گذاری و اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ادامه داد: علی رغم آنکه فراخوان مناقصه انجام شده بود و شرکت کنندگان قابلی نیز در آن شرکت کرده بودند، ناچار شدیم مناقصه را متوقف کنیم. اسناد در حال بازنگری است تا محدوده جنوب و جنوب غرب از بسته خارج شود و محدوده‌ای بالغ بر ۱۷۰ هکتار مشخص شود.

وی افزود: این بازنگری و تفکیک محدوده کمی زمانبر است. امیدوار بودیم کلنگ عملیات اجرایی در تیرماه به زمین بخورد، اما این اتفاق بعد از اصلاح اسناد مهندسی صورت خواهد گرفت. به شرکت کنندگان نیز اعلام کردیم که فراخوان تجدید شده است.

گفتنی است قطار سریع‌السیر تهران- قم اصفهان به صورت EPCF با تأمین مالی از طرف خارجی و ضمانت بانک مرکزی اجرا می‌شود. در سفر رییس جمهور به چین، شی جین پنگ، رییس جمهور چین به این پروژه و اجرایی شدن آن اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که پروژه تهران ـ مشهد نیز به زودی اجرایی شود.