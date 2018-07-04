خواب‌ دشمنان برای از بین بردن انقلاب اسلامی ایران تعبیر نمی ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ولی عارفی ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند، اظهار کرد: کسی که خدا کفیل است و خود را تحویل خدا داده هرگز چیزی از او ضایع نمی شود.

وی با بیان اینکه دلیل مقام منیع و رفیع شهدا و از بین نرفتن اقدامات شایسته آن ها کفالت خداوند متعال است، افزود: اگر کسی بتواند خون های پاک شهدا را حفظ و راه نورانی را روشن نگه دارد به طور حتم با شهدا خواهد بود.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کسی که با شهدا باشد هیچ چیز از زندگی او ضایع نمی شود، گفت: همواره می توان با قرار دادن خود در راه نورانی و مستقیم شهدا از جهت همه مسائلی که در زندگی ما پیش می آید، بیمه خداوند باشیم.

وی با بیان اینکه حضرت ابراهیم همه زندگی خود را با قرار دادن در راه خدا بیمه کرد، عنوان کرد: امروز نیروهای ارزشی در کشور جمهوری اسلامی ایران کم نیستند که می توانند در مقابل کفر ایستادگی کنند به شرط اینکه توکل شان بر خدا باشد.

حجت الاسلام عارفی با اشاره به اینکه اگر کسی با توکل بر خدا اقدامی را انجام دهد هرگز شکست نخواهد خورد، بیان کرد: با وجود نیروهای انقلاب هرگز خواب و خیال آشفته دشمن تعبیر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه کسی نمی تواند از حکم خداوند فرار کند، اظهار داشت: امروز مسائل اقتصادی مسائل پیچیده ای است که جز با دستورات الهی از راه دیگری نمی توان با این جنگ اقتصادی دشمن مبارزه کرد.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هرچه که تلاش و اخلاص خود را بیشتر کنیم زودتر می توانیم دشمن را به زانو درآوریم، افزود: در هر زمانی که روی خوش به دشمن نشان داده شده از این روی خوش سوء استفاده کرده اند لذا همیشه باید با دشمن عبوس بود تا جرات پاجلو گذاشتن نداشته باشند.

وی با بیان اینکه دشمن در اقدامات مخفی خود برای جهان اسلام برنامه های زیادی طراحی کرده که کسی از آن اطلاعی ندارد، گفت: سران کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی به دست دشمنان تعویض می شوند و انوع و اقسام بلاها را سر کشورهای اسلامی در می آروند.

حجت الاسلام عارفی ادامه داد: اگر بر اساس اطلاعاتی که از دشمن داریم، عمل کنیم دشمن هرگز موفق نخواهد شد.