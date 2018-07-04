آزمون الکترونیک پیش کارورزی ۲۸ تیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور که در مرکز خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده اند، قبل از ثبت نام از طریق سایت http://epay.sanjeshp.ir باید مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال (۱۲۰ هزار تومان) بصورت اینترنتی به عنوان هزینه ثبت نام پرداخت کنند.

متقاضیان با در دست داشتن پرینت پرداخت هزینه و به همراه داشتن یک قطعه عکس و کارت ملی به دانشگاه های برگزار کننده آزمون پیش کارورزی (دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، بندرعباس، تبریز، تهران، زنجان، شاهرود، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مشهد، یزد مراجعه کنند.

این افراد باید در روزهای ۱۱ تا ۲۱ تیرماه با مراجعه به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شده نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کنند. ثبت نام این دسته از داوطلبان به صورت مشروط است و صدور کارت ورود به جلسه آزمون منوط به تأیید مرکز خدمات آموزشی خواهد بود.

داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور قبل از واریز وجه ثبت نام از دانشگاه های برگزار کننده آزمون در خصوص برگزاری آزمون برای داوطلبان خارج از کشور استعلام کنند.

داوطلبان تحصیل کرده در داخل کشور نیز جهت ثبت نام باید در روزهای ۱۱ تا ۲۱ تیرماه به دانشگاه محل تحصیل خود در حوزه مراکز برگزار کننده آزمون های جامع علوم پایه و پیش

کارورزی میان دوره مراجعه و یا با معرفی دانشگاه به نزدیکترین مرکز قطب برگزار کننده آزمون مراجعه کنند.

آزمون روز پنجشنبه ۲۸ تیرماه ۹۷ برگزار می شود.