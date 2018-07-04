اجرای ۲۰ پروژه درمانی - بهداشتی در استان همدان هدفگذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سی و سومین همایش روسای اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیران حوادث در همدان بابیان اینکه یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در استان همدان ساکن هستند، گفت: استان همدان دارای ظرفیت‌های بسیاری است.

قیاسی توسعه راههای ارتباطی از جمله فرودگاه، راه آهن و آزادراه را مورد اشاره قرار داد و افزود: ۱۷۰۰ جاذبه طبیعی به همراه عنوان شهر جهانی سفال برای لالجین و شهر مبل و منبت برای ملایر از دیگر ظرفیت های این منطقه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین به مزایای اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و بابیان اینکه این طرح تمام مردم کشور را در برگرفت، گفت: قشر آسیب‌پذیر بیش از سایر افراد از دستاوردهای اجرای طرح تحول نظام سلامت بهره‌مند شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان همدان پرداختی از جیب مردم را ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش داد، افزود: در راستای ارائه خدمات مطلوب اجرای ۲۰ پروژه درمانی - بهداشتی طی یکسال و نیم گذشته در استان همدان هدفگذاری شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز بابیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۳۰۰ واحد بهداشتی در استان همدان ساخته شده است به بازسازی ناوگان امدادی و آمبولانس‌ها اشاره کرد و گفت: اورژانس هوایی مغفول مانده بود که اقداماتی انجام و هم اکنون در تمام شهرستان‌ها پد امداد هوایی فعال شده است.

حبیب الله موسوی‌بهار به زلزله اخیر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: نخستین واحدهای حاضر در مناطق زلزله‌زده مربوط به اورژانس بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تقویت ناوگان اورژانس را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید مسئولان به گونه‌ای آماده عملیات باشند که فوت سر صحنه وجود نداشته باشد.