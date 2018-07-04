رقابت کارتینگ سواران روز جمعه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در این مسابقه نزدیک به ۴۰ شرکت کننده برتر از استان های سراسر کشور در ۴ کلاس نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و ماشین های دنده ای(DD۲) حضور خواهند داشت تا در رقابت با یکدیگر و کسب امتیازات بیشتر جایگاه بهتری در جدول مسابقات کارتینگ روتکس مکس، قهرمانی کشور ۲۰۱۸ بدست آورند.

این مسابقه از ساعت ۱۱ صبح روز جمعه پانزدهم تیرماه در پیست کارتینگ آزادی برگزار می شود و تماشای آن برای عموم آزاد است همچنین علاقمندان می توانند شاهد پخش زنده این رویداد از شبکه ورزش سیما باشند.