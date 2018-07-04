مجمع جهانی اهل بیت برای تشکیل «جامعه جهانی سادات» تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «جایگاه سادات در اسلام» با همکاری طریقه تیجانیه سنگال ـ شاخه عبدالله گی، برگزار و از فعالیت‌های رایزنی فرهنگی ایران تقدیر شد.

این نشست با حضور بیش از ۵۰ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سنگال همچون مشاور فنی رییس جمهور، نمایندگان طرق صوفیه و تعدادی از ائمه جمعه و جماعت و نمایندگان تشکل‌های زنان از استان‌های داکار، فتیک و کائولاک، در منطقه دانگان صامبو واقع در ۱۶۰ کیلومتری داکار (پایتخت) برگزار شد.

سید حسن عصمتی، رایزن فرهنگی کشورمان در سنگال در آغاز این نشست با اشاره به حضور ۱۰۰ میلیون سادات در جهان و بیان این مطلب که ۶ میلیون از سادات در ایران زندگی می‌کنند، اظهار کرد: مجمع جهانی اهل بیت (ع) تلاشی را برای تشکیل «جامعه جهانی سادات» شروع کرده است و ما آمادگی خود را برای پیوستن سنگال به این مجمع اعلام می‌کنیم.

عبدو امبوب، مشاور فنی رییس جمهور سنگال در امور زنان هم با بیان سخنانی اظهار کرد: پیش از این گزارش برگزاری نشست سال گذشته رایزنی فرهنگی ایران در شهر دانگان را که با عنوان «جایگاه اهل بیت (ع) در اسلام» برگزار شده بود، به اطلاع آقای مکی سال، رییس جمهور سنگال رساندم. ما از فعالیت رایزنی فرهنگی ایران در سنگال که با هدف خدمت اسلام است تقدیر می‌کنیم.

در ادامه شیخنا لو، نماینده طریقه مریدیه، شیخ طالبو لو، نماینده پیروان اهل بیت (ع)، شیخ محمد جلیل فای، نماینده طریقه قادریه و عیسی جوب، نماینده طریقه تیجانیه، ضمن تشریح جایگاه پیامبر اسلام (ص) و محبت مسلمانان به اهل بیت (ع) در قرآن و حدیث، فرهنگِ احترام به فرزندان حضرت زهرا(س) را دستمایه مهمی برای تحقق وحدت امت اسلامی در عصر حاضر دانستند.

همچنین حسن چاو، استاد دپارتمان زبان، ادبیات و تمدن پارسی دانشگاه شیخ آنتادیوپ داکار نیز ضمن معرفی کوتاهی از ایران و تمدن ایرانی اسلامی، موضوع جایگاه سادات در ادبیات فارسی را توضیح داد و در این زمینه اشعاری از شاعران مشهور ایرانی مانند سنایی غزنوی را در مدح محمد (ص) و آل محمد (ع) برای حاضران تشریح کرد.

گفتنی است؛ بسیاری از مردم سنگال به ویژه رهبران دینی این کشور شیخ احمدو بامبا و حاج مالک سی، از سادات حسنی هستند.