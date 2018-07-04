آغاز ثبت نام آزمون جذب اختصاصی طلاب در دانشگاه مذاهب

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور از میان طلاب حوزه های علمیه شیعه و مدارس علوم دینی اهل سنت از طریق آزمون اختصاصی در سال تحصیلی ۹۷ -۹۸ در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی آزمون اختصاصی جذب طلاب دانشگاه در ۱۴ رشته محل، ۲۵ مرداد ماه در شهرهای قم، بندرعباس، زاهدان، سنندج و گنبد کاووس برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می‌توانند از ۱۵ تیرماه لغایت ۱۵ مرداد ماه با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی www.mazaheb.ac.ir و با مطالعه دقیق دفترچه آزمون اختصاصی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

رشته‌ محل های آزمون جذب اختصاصی دانشگاه مذاهب اسلامی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به این شرح می باشد:

مقطع کارشناسی: رشته های فقه و حقوق امامیه، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق حنفی

مقطع کارشناسی ارشد: رشته های فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، تاریخ اسلام، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

مقطع دکتری: رشته تاریخ اسلام

محل برگزاری آزمون با توجه به مندرجات دفترچه آزمون در شهرهای قم، بندرعباس، زاهدان، سنندج و گنبد کاووس خواهد بود.

طلاب محترم اهل سنت در صورت قبولی می‌توانند از شهریه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور برخوردار شوند وهمچنین در صورت برخورداری از شرایط خاص می توانند از مزایای بورسیه این شورا نیز بهره مند شوند.

آزمون اختصاصی جذب طلاب حوزه های علمیه به همت معاونت آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی سال گذشته در ۵ رشته محل برگزار شد که امسال به ۱۴ رشته محل افزایش یافته است.