مسابقات استانی قرآن کریم اوقاف وامور خیریه در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و یکمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم که از ۱۴ لغایت ۱۶ تیر ماه در شهر تبریز برگزار می شود و ۴۹۴ نفر در آن شرکت می کنند.

گفتنی است ۳۲۰ نفر متسابقین از مسابقات شهرستانی هستند که در این مسابقات ۱۲ داور حضور دارند که ۶ نفر از آن ها خانم و ۶ نفر از آن ها آقا هستند.

بخش برادران این مسابقات در خیابان آزادی، آخر شریعتی، دانشگاه هنر اسلامی و بخش خواهران این مسابقات در خیابان آزادی، جنب مسجد طوبی، در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار می شود.

گفتنی است افتتاحیه مسابقات روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح در محل سالن همایش اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار می شود.

۴۹۴ نفر در مسابقات استانی قرآن به رقابت می پردازند که ۲۳۱ نفر از آن ها برادر و ۲۶۳ نفر از آن ها از خواهران هستند.

این مسابقات در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جز، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۵ جز، دعا خوانی، اذان و معارف برگزار می شود.

نفرات راه یافته به مرحله استانی در دو روز متوالی با حضور ۲۰۰ نفر از قاریان و حافظان و اساتید کشوری از جمله استاد احمدی وفا و غفران نیا به رقابت قرآنی می پردازند.