سهم ۳ درصدی بانوان کرمانشاهی از اماکن ورزشی

آذر خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرانه بهره‌مندی بانوان کرمانشاهی از اماکن ورزشی ۳.۰۸ درصد است، اظهار داشت: در هیچ عرصه عمومی برای بانوان زمینه حضور آن ها دیده نشده است.

وی با اشاره به وضعیت احداث پارک بانوان در کرمانشاه افزود: در این زمینه با شهردار کرمانشاه صحبت کردم که چرا تمام استانها از پارک بانوان بهره‌مندند، اما در کرمانشاه در خصوص این موضوع کوتاهی می‌شود.

مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری کرمانشاه تصریح کرد: شهردار سابق کرمانشاه در خصوص احداث پارک بانوان قول مساعد داده بود، اما هنوز هم این موضوع محقق نشده است.

وی بیان داشت: در زمینه احداث پارک بانوان معاون امور عمرانی استاندار رویکرد مثبتی دارد و این امر در دستور کار قرار گرفته است.

خسروی با بیان اینکه احداث پارک بانوان را برای شهرستان های استان هم دنبال می کنیم، گفت: با توجه به اینکه ۵۰ درصد جمعیت بانوان ما در شهر کرمانشاه هستند ساخت پارک بانوان در شهر کرمانشاه برای ما اولویت دارد.