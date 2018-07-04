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۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

مدیرکل امور خانواده و بانوان استانداری کرمانشاه خبر داد

سهم ۳ درصدی بانوان کرمانشاهی از اماکن ورزشی

سهم ۳ درصدی بانوان کرمانشاهی از اماکن ورزشی

کرمانشاه_ مدیرکل امور خانواده و بانوان استانداری کرمانشاه از سهم ۳.۰۸ درصدی بانوان کرمانشاهی از اماکن ورزشی خبر داد.

آذر خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرانه بهره‌مندی بانوان کرمانشاهی از اماکن ورزشی  ۳.۰۸ درصد است، اظهار داشت: در هیچ عرصه عمومی برای بانوان زمینه حضور آن ها دیده نشده است.

وی با اشاره به وضعیت احداث پارک بانوان در کرمانشاه افزود: در این زمینه با شهردار کرمانشاه صحبت کردم که چرا تمام استانها از پارک بانوان بهره‌مندند، اما در کرمانشاه در خصوص این موضوع کوتاهی می‌شود.

مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری کرمانشاه تصریح کرد: شهردار سابق کرمانشاه در خصوص احداث پارک بانوان قول مساعد داده بود، اما هنوز هم این موضوع محقق نشده است.

وی  بیان داشت: در زمینه احداث پارک بانوان معاون امور عمرانی استاندار رویکرد مثبتی دارد و این امر در دستور کار قرار گرفته است.

خسروی با بیان اینکه احداث پارک بانوان را برای شهرستان های استان هم دنبال می کنیم، گفت: با توجه به اینکه ۵۰ درصد جمعیت بانوان ما در شهر کرمانشاه هستند ساخت پارک بانوان در شهر کرمانشاه برای ما اولویت دارد.

کد مطلب 4338340

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