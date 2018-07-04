برگزاری دوره مشترک «سیاست جهانی» با دانشگاه فرایه برلین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، اولین روز این دوره با عنوان «سیاست جهانی در جهان متلاطم: دیدگاه‌های اندیشمندان ایرانی و اروپایی» ۹ تیر ۱۳۹۷، در سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین‌المللی و با حضور سیدعلی سادات اخوی و پروفسور کلاوس زگبرز، روسای دو مرکز، برگزار شد.

مدرسین دوره را هشت استاد آلمانی و دو استاد ایرانی تشکیل می‌دهند. از میان ۲۵ دانشجوی پذیرفته شده برای این دوره، ۲۰ نفر ایرانی، ۴ نفر آلمانی و یک نفر دانمارکی هستند.

از شرایط پذیرش دانشجویان دوره، دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، اقتصاد و یا سایر رشته‌های مرتبط و همچنین تسلط به زبان انگلیسی است.

این دوره به زبان انگلیسی بوده و تا ۱۷ تیر، از ساعت ۹ تا ۱۷ برگزار می‌شود.