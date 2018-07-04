۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۷

برگزاری دوره مشترک «سیاست جهانی» با دانشگاه فرایه برلین

دومین دوره آموزشی مشترک میان مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مرکز سیاست جهانی دانشگاه فرایه برلین آلمان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، اولین روز این دوره با عنوان «سیاست جهانی در جهان متلاطم: دیدگاه‌های اندیشمندان ایرانی و اروپایی» ۹ تیر ۱۳۹۷، در سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین‌المللی و با حضور سیدعلی سادات اخوی و پروفسور کلاوس زگبرز، روسای دو مرکز، برگزار شد.

مدرسین دوره را هشت استاد آلمانی و دو استاد ایرانی تشکیل می‌دهند. از میان ۲۵ دانشجوی پذیرفته شده برای این دوره، ۲۰ نفر ایرانی، ۴ نفر آلمانی و یک نفر دانمارکی هستند.

از شرایط پذیرش دانشجویان دوره، دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، اقتصاد و یا سایر رشته‌های مرتبط و همچنین تسلط به زبان انگلیسی است.

این دوره به زبان انگلیسی بوده و تا ۱۷ تیر، از ساعت ۹ تا ۱۷ برگزار می‌شود.

زهرا سیفی

