داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور اظهار کرد: متاسفانه عده ای مشکلات فعلی را ناشی از تحریم‌ها می‌دانند؛ در حالی که موضوع این گونه نیست و نبود هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و تصمیم‌گیری به‌موقع و مناسب موجب بروز برخی از مشکلات فعلی اقتصادی شده است.

وی بیان کرد: کشور ما از ظرفیت بالای نیروی انسانی جوان، مواهب خدادادی، موقعیت استراتژیک و بهره‌مند است و این پذیرفته نیست که همه مشکلات اقتصادی فعلی را به گردن تحریم‌ها بیاندازیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم در وضعیت اقتصادی فعلی مطالباتی دارند و انتظارشان از مسئولان آن است که با یک صدای واحد برای حل مشکل معیشت به موقع به میدان بیایند.

محمدی اظهار کرد: برای مثال در ایجاد بازار ارز ثانویه که از دو ماه پیش کمیسیون اقتصادی به همراه مجلس و دولت خواستار ایجاد آن بودند؛ اما بعد از گذشت دو ماه و بروز مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان تصمیم به عملیاتی شدن آن گرفته شده است.

وی افزود: در صورتی که رئیس جمهور نسبت به ترمیم تیم اقتصادی دولت اقدامی صورت ندهد، مجلس شورای اسلامی از سایر اقدامات قانونی خود بهره خواهد برد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: مردم و فعالان اقتصادی در سردرگمی به سر می‌برند و باید تیم اقتصادی دولت اقدامات عملی برای رفع مشکلات صورت دهد.