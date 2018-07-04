روایتی تئاتری از «چارلی و کارخانه شکلات سازی»

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا دلیری از آماده شدن تازه ترین نمایش خود با نام «چارلی و کارخانه شکلات سازی» برای اجرا در تالار هنر خبر داد.

این کارگردان بیان کرد: «چارلی و کارخانه شکلات سازی» بر اساس قصه ای از رولد دال برای صحنه آماده شده و قرار است در هفته سوم تیر ماه در تالار هنر برای عموم اجرا شود.

فریبا دلیری بازیگران این نمایش زنده-عروسکی را آرش صادقیان حقیقی، آرین ناصری مهر، شیرین کاشفی، محمود صامت، محیا نمازی، امیررضا جدیدی، پدرام زنجانی، هلیا نصراللهی، محمدرضا اصغری و سورنا نجفی معرفی و تاکید کرد: در این نمایش تعدادی از بازیگران نوجوان نیز با ما همراهی می کنند.

این کارگردان بیان کرد: بازی دهندگان عروسک در این نمایش مهبد فیضی، آوا ناصری مهر، احسان سامانی منش و پیرایه پیروزنیا و بازیگران افتخاری این اثر نوید فرحمرزی، روشنک کریمی، مینووش رحیمیان و امیر محمد انصاف هستند که در بخش های تصویری با گروه همراهی می کنند.

از جمله عوامل این پروژه می توان به طراحی صحنه: مهدی نیک روش، ساخت دکور: امیر عباس کبوتر صحرایی، طراحی و ساخت تصاویر: رامین بهادری، طراحی و ساخت عروسک و لباس اومپاها و آکسسوار: شیدا صفوی، طراحی لباس: فاطمه نمازی، طراح حرکت: مهبد فیضی و طراحی گریم: فریبا دلیری، سعید ناصری مهر: مدیر تولید، پونه عسگر خانی: دستیار کارگردان، بازی گردان کودکان: آرین ناصری مهر، مدیران صحنه: احسان سامانی منش و مهرنوش دلیری، حمیدرضا شجاعی: آهنگساز، پانیذ شهرستانی، حمیدرضا شجاعی: خواننده، هادی حسنعلی ترانه سرا، عکاس: سهیل دلیری، طراح پوستر و بروشور محمد حسین توکلی، طراح نور: علی اشرف سماعی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای: زهرا شایان فر، تبلیغات فضای مجازی: آرش صادقیان حقیقی و رامین بهادری، ضبط تصاویر در استودیو: سهیل و ساخت ماکت صحنه: پیرایه پیروزنیا اشاره کرد.