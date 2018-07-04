جزئیات کشف بزرگترین محموله «مرفین» در سیستان و بلوچستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال هماهنگی و انسجام بین نیروهای انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر در کشور بزرگترین محموله مرفین در دهه اخیر در استان سیستان و بلوچشتان کشف شد.

وی افزود: از همین رو در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه پس از ردزنی های گسترده ماموران پلیس به یک دستگاه بونکر گازرسانی که قصد خارج شدن از استان سیستان و بلوچستان را داشت مشکوک شدند و برای بررسی این خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو ۲ تن و۹۰۰ کیلوگرم مرفین را که به طرز ماهرانه ای در بونکر جاساز شده بود کشف کردند

وی با اشاره به دستگیری ۳ نفر در این رابطه خاطرنشان کرد： این قاچاقچیان تصمیم داشتند محموله مرفین را به هروئین تبدیل کنند و سپس در کشور توزیع کنند.

سردار قنبری تصریح کرد： تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد تا میزان محموله هایی که تاکنون توسط این افراد جا به جا شده مشخص شود.



وی گفت： در این راستا ۲ ماه کار اطلاعاتی مشترک انجام شده است و قطعا اتحاد، انسجام و رصد اطلاعاتی از عوامل موفقیت پلیس در بحث مبارزه با جرایم و قاچاق مواد مخدر است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود： ارزش این محموله به صورت خام ۴۵ میلیارد تومان است که خوشبختانه با کشف به موقع آن از تبعات توزیع گسترده محموله در جامعه جلوگیری شد.

وی ادامه داد： از ابتدای سال تاکنون ۴۱تن انواع مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شده که در این راستا بیش از ۴ هزار نفر نیز دستگیر شدند که از این تعداد ۵ نفر سرشاخه و ۷۲۴ نفر خرده فروش بودند.

سردار قنبری با اشاره به کشف ۵۰۰ قبضه سلاح از قاچاقچیان طی این مدت خاطر نشان کرد: در سیستان و بلوچستان موردی که از آن به عنوان عامل ناامنی یاد شود، وجود ندارد و شایعات مربوط به کودک ربایی در استان نیز تکذیب می شود.

وی تصریح کرد： همچنین افرادی که از طریق شبکه های مجازی اقدام به انتشار شایعه و ناامن جلوه دادن منطقه کنند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.