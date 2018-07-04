نمایشگاه پوستر «حقوق بشر آمریکایی» در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری قزوین؛ در حاشیه ویژه برنامه شب خاطره «حقوق بشر آمریکایی»، نمایشگاه پوستر با موضوع و محتوای: جنایات آمریکا با حضور؛ «سرهنگ بهرامی» - فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی(ع) در نگارخانه مهر گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۳۰ پوستر از آثار دومین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی، آثار هنرمندان شاخص با هدف آشنایی نسل جوان با زوایای پنهان و آشکار جنایت‌های نظام سلطه بر ضد بشریت برگزار شده است.

پوسترهای این نمایشگاه بیانگر اتحاد نظام سلطه با رژیم آل سعود، رژیم صهیونیستی، گروه های تروریستی چون: منافقین و داعش، کشتار آشکار و نهان ملت های مظلوی چون: سرخ پوستان و بومیان آمریکا، حمله موشکی به هواپیمای مسافربری، ترور و... است.

این نمایشگاه تا ۱۵ تیرماه در این مرکز دایر است.