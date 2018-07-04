ساخت پارک دوبرار بجنورد کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بجنورد صبح چهارشنبه در آئین کلنگ زنی پارک دوبرار مرکز استان خراسان شمالی اظهار کرد: این پارک به عنوان بزرگترین محل تفریحی شهرستان بجنورد تا پایان شهریور ماه امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

روح الله براتیان با بیان اینکه بودجه ساخت پارک دوبرار از محل اعتبارات ملی به میزان پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است، بیان کرد: ۱۰۰ درصد این اعتبار جذب شده است.

براتیان افزود: باتوجه به میزان اعتبار تخصیص یافته برای ساخت پارک دوبرار، روزانه ۳۰۰ میلیون تومان هزینه می شود.

وی تصریح کرد: چنانچه تا پایان شهریور ماه امسال عملیات ساخت پارک دوبرار به اتمام نرسد، اعتبار تخصیص یافته برگشت زده می شود.

شهردار بجنورد آسفالت راه دسترسی به پارک دوبرار، تاسیسات روشنایی، ساخت سرویس بهداشتی در هفت منطقه این پارک، ساخت دو پارکینگ و ساخت آلاچیق را اقدامات اصلی ساخت این محل تفریحی اعلام کرد.

براتیان با بیا اینکه ۶۰ آلاچیق برای پارک دوبرار در نظر گرفته شده است، اعلام کرد: هم اکنون پارک ملی باباامان با ۷۰ سال قدمت از ۱۸ آلاچیق و پارک بش قارداش از ۲۰ آلاچیق برخوردار است.

وی پارک دوبرار را به عنوان بام بجنورد اعلام کرد و افزود: این بام با وسعت ۳۸۰ درجه، قابلیت دیدن بجنورد را فراهم خواهد کرد.

شهردار بجنورد پارک دوبرار را محلی مناسب برای کوه پیمایی و پیاده روی دانست و گفت: پس از اتمام ساخت می توان به مقصد دوبرار برنامه های پیاده روی را برگزار کرد.

براتیان اظهار کرد: با توجه به افزایش جمعیت در مرکز استان خراسان شمالی، دیگر پارک شهر با وسعت ۴.۵ هکتار و شهربازی با ۲۴ هکتار وسعت جوابگوی نیاز مردم نیست.

وی کلنگ زنی پارک دوبرار را حاصل تعامل خوب شهرداری با شورای اسلامی شهر بجنورد دانست.