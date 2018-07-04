گذر از پیچیدگی تحریم اقتصادی به تلاش مضاعف مدیران نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که قبل از ظهر چهارشنبه در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی کشور اظهار داشت: تغییرات کشور به شرایط خاصی میرود و به مرور بر شدت این شرایط و مشکلات افزوده خواهد شد.
وی افزود: درست است که خروج از برجام توسط آمریکا مشکلات جدیدی را برای ما ایجاد کرده است اما از طرفی افزایش اعتبار بینالمللی با رفتار سیاسی ایران به وضوح اتفاق افتاده که این موضوع را در سفر اخیر رئیس جمهور به اروپا میتوان دید.
استاندار قم معتقد است از آنجا که در کشورمان تجربه تحریم را داشتیم آمادگی لازم وجود دارد اما مدیران با توجه به این تجربه باید بدانند شرایط پیش روی ما هم پیچیدهتر خواهد شد و هم اینکه سطحش بالاتر خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه دشمنان ما دقیقاً شناخت دقیقی از مشکلات و نقطه ضعفهای ما دارند ادامه داد: آنها به خوبی میدانند که کجا ما آسیبپذیر هستیم و بر اساس آن برنامهریزی میکنند.
صادقی افزود: برای مقابله با این وضعیت ضمن اینکه نباید هراسی به دل راه دهیم باید خود را برای تجربه جدید آماده کنیم و باید این را بدانیم که قرار نیست آزمون و خطای قبلی را تکرار کنیم.
وی گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی نباید نگاه انتزاعی به فرایندهای اقتصادی داشته باشیم اما در عین حال باید تفکر جدیدی در این حوزه داشته باشیم.
اهمیت جذب سرمایهگذار
استاندار قم به تکالیف جدید دستگاهها در شرایط اقتصادی جدید اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط جدید اقتصادی موضوع سرمایهگذاری باید به صورت جدی توجه شود و این وظیفه همه ما است.
وی با اشاره به اهمیت بهرهوری در شرایط جنگ اقتصادی گفت: اگر نگاه بهره ور را حاکم بر فعالیتهای خودمان بکنیم میتوانیم سیاستهای اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم.
صادقی با اشاره به برگزاری جلسه با معاون اقتصادی وزارت اطلاعات برای تحلیل شرایط پیش رو اضافه کرد: به هر حال شرایط سختی در پیش داریم و هر قدر که آمادگی برای روبه رو شدن با شرایط را بیشتر کنیم با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه جذب سرمایهگذار میتواند استان قم را از خطرات اقتصادی مصون کند، گفت: مسیر طولانی جذب سرمایهگذار را باید سهل سازی کرد تا اعتماد عمومی نسبت به سرمایهگذاری ایجاد شود.
استاندار قم افزود: در شرایط تحریم موانع و قوانینی وجود دارد که میتواند ما را در مسیری که داریم کند یا متوقف کند. این موانع باید شناسایی شود و آنهایی که در اندازه ما نیست باید به مرکز گزارش داده شود.
فعال شدن کارگروههای ستاد اقتصاد مقاومتی
وی با اشاره به عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم گفت: چیزی که در ستاد اقتصاد مقاومتی یک مقدار تحرک لازم را از ما گرفته است این بود که کارگروههای ذیل ستاد به اندازه کاری فعال نبودند.
صادقی افزود: از دبیر ستاد میخواهم که کارگروههای ذیل ستاد را فعالتر کرده تا گزارش کارکردهای خود را با پیشنهاد ارائه دهند.
وی با اشاره به اهمیت تلاش مدیران بیان کرد: اینکه ما مقید شویم تا تکلیفی در این زمینه برای ارتقای سطح اقتصاد کشور و استان برای خود در نظر بگیریم بسیار مهمتر از نتیجه است.
استاندار قم معتقد است برای تقابل با دشمنان امروز یک نسخه واحد وجود دارد و آن هم اقتصادی است چرا که هدفگذاری دشمنان فروپاشی اقتصادی است.
انتقاد از رخوت برخی مدیران
وی گفت: در این مسیر دو راه بیشتر نداریم یا اینکه باید هر چه دشمنان میگویند انجام دهیم یا اینکه با حفظ اقتدار خود به ارزشها مقید باشیم که این الزاماتی برای تلاش در تقابل جنگ اقتصادی دارد.
صادقی از مدیران استان قم خواست در این عرصه جدیتر وارد شوند و از برخی رخوتها و عدم جدیتها از سوی مدیران انتقاد کرد.
استاندار قم عنوان کرد: اگر تلاش جدی در این زمینه نداشته باشیم با نقشههای دشمنان دچار مخمصه جدی خواهیم شد.
