ورزش بهترین و با صرفه ترین راه برای مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دهقان صبح امروز چهارشنبه در جمع اعضای شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شبستر اظهار داشت: ورزش به واسطه آنکه تاثیر مستقیم بر سلامتی جسم و روح دارد، باعث ایجاد شادابی و نشاط و وحدت و همدلی در جامعه می شود.

وی با اشاره به اینکه ۲۴.۸۳ درصد جمعیت شهرستان جوان است خاطرنشان کرد: این اداره در بخش های مختلف ورزش عملکرد متفاوتی در سال گذشته دارد بطوریکه در سال گذشته در ورزش همگانی ۱۲۸ برنامه اجرا شد و ۴۸ تا همایش پیاده روی، ۲۵ تا همایش کوه نوردی و ۳۵ تا همایش مختلف فرهنگی ورزشی در جشنواره های بومی- محلی در سطح شهرستان و در روستاها و شهر ها اجرا شد.

وی از اجرای ۴۰ برنامه در سه ماهه اول سالجاری خبر داد و تصریح کرد: با عنایت و همکاری تمام دستگاه های اجرایی در شهرستان مخصوصا شهرداریها و شوراهای اسلامی ما موفق شدیم به عنوان دومین سال پیاپی دستگاه های برتر در بین ادارات ورزش و جوانان استان در حوزه ی ورزش های همگانی انتخاب شویم.

دهقان افزود: در بحث حوزه ورزش قهرمانی میزبانی مسابقات استانی و کشوری شدیم و در موضوع تبریز ۲۰۱۸ با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر وایقان این مسابقات برگزار شد.

وی از برگزاری ۳۳ کارگاه آموزشی و دانش افزایی در سال ۹۶ خبر داد و گفت: کارگاه های آموزشی پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر برای مربیان باشگاه ها اجرا شد و کارگاه دوپینگ و مکمل های ورزشی را نیز در سال ۹۷ برگزار کردیم.

دبیر ستاد امور جوانان شهرستان شبستر با تاکید بر اینکه شهرستان شبستر جزو شهرستان های برخوردار از اماکن ورزشی است، اظهار داشت: پارسال برای اولین بار در سطح کشور ۱۵ باب خانه ی ورزش روستایی به طور همزمان به بهره برداری رسید و در صورت استقبال خیرین ورزش یار و سایر روستائیان آمادگی داریم در هر روستا که نیاز به خانه ی ورزش داشته باشند ما تجهیزات ورزشی در اختیار آنان قرار دهیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان در پایان اضافه کرد: در خصوص اوقات فراغت نیز امسال بیش از ۱۰۰ برنامه در سطح شهرستان در شهرها و روستاها هماهنگ شده ایم و همان طور که میدانیم پر کردن اوقا ت فراغت بهترین راه برای مبارزه با مواد مخدر است.