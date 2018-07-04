زنان پیشگام حمایت از کالای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر ، جعفر همتی امروز چهارشنبه در همایش عفاف و حجاب و نقش زنان در حمایت از کالای ایرانی که در تالار شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ۲۳۰ هزار شهید، ۶۰۰ جانباز و ۴۰ هزار آزاده در کشور داریم.

وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه بیش از ۹۰۰ زن شهیده تقدیم انقلاب کرده است، افزود: استان کرمانشاه رتبه دوم شهدا زن را در کشور دارد.

مشاور عالی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: صدام و آمریکا نقشه کشیده بودند که طی یک هفته ایران را تسخیر کنند اما رزمندگان اسلام آنچنان دفاع کردند که نقشه آنها را نقش بر آب کردند و امروز به برکت خون شهدا امن ترین کشور جهان هستیم.

همتی خاطرنشان کرد: تنها زمانی که دنیا علیه کشور ما بسیج شد، زمانی بود به یاری خدا و همت رزمندگان دشمن نتوانست یک وجب از این خاک را تصاحب کند و نقشه ایران حفظ شد.

وی گفت: امروز شهدای مدافع حرم برای حفظ عزت و عفاف دختران و زنان کشورشان بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر را طی کرده و از حریم آل الله دفاع می کنند.

مشاور عالی استاندار کرمانشاه رسالت زنان کشور را بسیار خطیر دانست و افزود: امروز از تولید و اشتغال تا تولید علم و دانش و تربیت فرزندان به عهده زنان جامعه است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه زنان ایرانی زنانی باغیرت و باحیا هستند و در طول تاریخ ایران بارها این را به اثبات رسانده اند، بیان کرد: امروز یک پنجم از زنان ما در کارخانه ها و ادارات مشغول کار هستند و برخی از آنها حتی سرپرست خانواده هستند.

وی از هجمه های سنگین دشمن علیه ایران سخن گفت و افزود: آمریکا حجاب زنان و ولایت فقیه را ۲ عامل استحکام انقلاب می داند و برای از بین بردن آنها برنامه ریزی کرده است.

همتی افزود: دشمنان با وارد کردن برنامه های اینترنتی، ماهواره ای و هزار ترفند دیگر قصد دارد نسل انقلاب را از بین ببرد اما دشمن بداند ایرانی، بی شرف، بی حجاب و بی عفاف نخواهد شد.

مشاور عالی استاندار کرمانشاه در ادامه به نقش زنان در دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در دوران دفاع مقدس زنان با حضور در جبهه و ارائه خدمات در پشت جبهه نقش عظیمی را ایفا کردند.

وی تصریح کرد: یک زن ایرانی می تواند در هر شغل و منصب عالی کشوری باشد اما حجاب خود را حفظ کند.

همتی به آیات قرآن در خصوص وجوب حجاب اشاره کرد و گفت: یکی از ریشه های بدحجابی ضعف ایمان به مبدا و معاد و همچنین ضعف حیا و نجابت است.

این مقام مسئول اظهار داشت: امروز مهم ترین وظیفه زنان حمایت از کالای ایرانی است و باید با مدیریت صحیح به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص در جامعه و منزل عینیت ببخشند.

وی به آمار بالای بیکاری در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این شرایط وظیفه داریم تا با حمایت از کالای ایرانی رونقی به اقتصاد کشور بدهیم.