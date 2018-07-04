به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عباسی صبح چهارشنبه در بازدید از گمرکات بوشهر و گناوه اظهار داشت: استان بوشهر دارای بیشترین مرز با خلیج فارس است و در عرصه تجارت دریایی جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به استقرار بنادر در نقاط مختلف استان بوشهر از شمال تا جنوب این استان، خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر در حوزه دریا و تجارت مشغول به فعالیت هستند.

فرمانده یگان حفاظت گمرک ایران با اشاره به نقش بسیار مهم یگان حفاظت در گمرکات، اضافه کرد: یگان حفاظت گمرک در فعالیت‌های تجاری و امور صادرات و واردات نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به تشکیل یگان حفاظت گمرک اظهار داشت: هدف از راه اندازی این یگان حفاظت از اماکن، مراقبت از کالاهای موجود در گمرک است.

منصور بازیار بیان کرد: از دیگر اهداف یگان حفاظت گمرک می‌توان به کنترل مراجعه‌کنندگان، وسائل نقلیه و از همه مهمتر مبارزه همه جانبه با امر قاچاق اشاره کرد.

در سفر یک روز سردار عباسی به استان بوشهر، فرمانده یگان حفاظت گمرک ایران ضمن بازدید میدانی از گمرک گناوه از محوطه گمرکی، اسکله، ایکس‌ری گمرک بوشهر بازدید بعمل آورد.

در جریان این بازدید، با حضور سردار عباسی و هیئت همراه نشستی در خصوص موارد و موضوعات مربوط به یگان حفاظت در حوزه تجارت در مبادی ورودی و خروجی برگزار شد.