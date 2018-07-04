کمیته حل مشکل آب کشاورزی روستاهای بخش طارم سفلی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز چهارشنبه در جلسه بررسی مشکل آب کشاورزی روستاهای قوشچی، گورخانه، مزرعه سنگور و روستای مرتضانک که با حضور معاون فرماندار قزوین، ملکی معاون آب منطقه ای قزوین، بخشدار طارم سفلی و معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد با اشاره به لزوم حل مشکل آب کشاورزان این منطقه بر تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از کارشناسان آب منطقه ای، جهادکشاورزی، فرمانداری، بخشدار ی و شوراها برای ارائه راه کار عملی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای حل مشکل کشاورزان این روستاها شد.

وی افزود: طارم سفلی مثل خیلی از مناطق روستایی سطح استان مشکل آب داردکه باید مشکل کشاورزان حل شود.

خمسه با اشاره به اینکه منطقه طارم سفلی تک محصولی و کوهستانی است اظهار داشت : جهاد کشاورزی ضمن حمایت از سرمایه گذاران در این بخش از کشاورزان قدیمی و باغداران سنتی نیز حمایت می کند.

خمسه تاکید کرد : فلسفه و رسالت جهاد کشاورزی، حمایت از کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : همه ما به نوعی روستا زاده هستیم و می دانیم که کار و تولید در منطاق روستایی با چه مشکلات و مشقاتی همراه است بنابراین باید از این قشر زحمتکش حمایت ویژه ای شود.

خمسه به تخصیص ۲۵ میلیون متر مکعب آب به منطیق طارم سفلی اشاره کرد و اظهار داشت : برای ۲۵ میلیون مترمکعب آب نیز پیگیری خوبی انحام شده و جهادکشاورزی خواهان تخصیص کل این میزان به کشاورزان منطقه طارم سفلی است.

وی تاکید کرد : تخصیص ۲۵ میلیون متر مکعب آب حق کشاورزان منطقه طارم سفلی است که باید با پیگیری مسئولین ارشد استان این میزان تخصیص کامل شود.

وی یاد آور شد : اولویت واگذاری اراضی کشاورزی برای طرح ۲۵ میلیون متر مکعب، اهالی منطقه و همچنین انتقال آب برای باغات سنتی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطر نشان کرد : از محل اعتبارات آبیاری نوین می توان بسیاری از اراضی کشاورزی این بخش را مجهز به سیستم های نوین کرد.

خمسه تاکید کرد : هر گونه خدمات کشاورزی در منطقه بایستی با هماهنگی مسئولین بخش انجام شود تا به دست کشاورزان مستحق برسد.

معاون حفاظت آب منطقه ای استان قزوین نیز در این جلسه گفت : ۱۴ حلقه چاه غیر مجاز در منطقه طارم سفلی وجود دارد که متاسفانه اکثر چاههای این بخش با افت سفره های زیر زمینی مواجه شده است.

ملکی اضافه کرد : متاسفانه بعضی از چاههای این منطقه بخاطر کوهستانی بودن و پایین رفتن سفره های زیر زمینی امکان افزایش آب در آن نیست.

وی اظهار داشت : در سال ۸۳ مصوبه تخصیص ۲۵ میلیون متر مکعب آب از وزارت نیرو گرفته شد که مصوبه این طرح برای طرح های روستایی بود که با تصویب مسئولین استان به ۵ هزار هکتار باغ در طارم سفلی تخصیص داده شد.

به گفته ی ملکی تخصیص ۲۵ میلیون متر مکعب آب با توجه به وضعیت آب منطقه برای حفظ وضع موجود باغات در نظر گرفته شده که مانع از توسعه باغات شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم در این جلسه گفت : اقدامات کوتاه مدت برای حل مشکل آب کشاورزی چهار روستای بخش طارم سفلی انجام خواهد شد.

محمد حسین عطایی افزود : طی سه ماه امسال بیش از سه هزار و ۹۰۰ متر لوله انمتقال آب به منطقه طارم سفلی اختصاص داده تا مشکل آب کشاورزی حل شود.

وی اظهار داشت : با تشکیل کارگروه و کارشناسان دستگاههای ذیربط در کوتاه مدت مشکل انتقال اب منطقه را حل خواهیم کرد.