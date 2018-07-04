آنسامبل «باروک» کنسرت می دهد/ معرفی قطعات

به گزارش خبرگزاری مهر، آنسامبل «کارگاه موسیقی باروک» ساعت ۲۱ روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه در تالار رودکی روی صحنه می رود.

در این کنسرت قطعاتی از فِریسکوبالدی، آنتونیو ویوالدی، ویلیام بَبل، هِنری پرسِل، و گئورگ فیلیپ تلمان اجرا خواهد شد.

آنسامبل کارگاه موسیقی باروک با هدف اجرای سبک شناسانه از موسیقی دوره باروک در سال ۱۳۹۳ تشکیل شد. ویژگی اجراهای این گروه استفاده از کوک استاندارد اجرای موسیقی قدیم ( A=۴۱۵) است.

رضا عسکرزاده نوازنده ریکوردر، فرهود بیگلربیگی نوازنده ریکوردر، امیرحسین نوروز ناصری نوازنده ویولن، پندار پارسی نوازنده ویولن، ستاره بهشتی نوازنده آلتو، آنار اطاعتی نوازنده ویولنسل، آیدین منعم نوازنده هارپسیکورد گروه اجرایی کنسرت را تشکیل می دهند.