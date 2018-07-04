به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح پور صبح چهارشنبه در نشست خبری بیان داشت: با همکاری شهرداری بندرعباس طرح اصلاح خیابان و عبور و مرور در هسته مرکزی بندرعباس مانند چهارراه فاطمیه، سید جمالالدین اسدآبادی و چهارراه مرادی که ترافیک زیادی دارند اجرایی میشود.
وی توضیح داد: یکی از راههای پیشنهادی برای اجرای این طرح بازگرداندن برخی از خیابانهای به حالت گذشته یعنی دوطرفه شدن آنهاست تا ست که البته طرح نهایی با همفکری و همراهی شهرداری بهزودی اعلام میشود.
این مقام مسئول در ادامه در خصوص اجرای طرح بی آر تی در شهر بندرعباس اظهار کرد: هنوز زیرساختهای بی آر تی برای راهاندازی بی آر تی در شهر بندرعباس وجود ندارد و همچنان این شهر درگیر معضلاتی مانند ترافیک و معابر و خیابانهای قدیمی است.
در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه آمار پرداخت و گفت: در سه ماه نخست سال جاری تعداد جانباختگان حوادث رانندگی درونشهری هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته همچنین ۳۶ درصد افزایش در تعداد فوتشده در حوادث موتورسیکلت و ۲۳ درصد ترکنشین موتورسیکلت بوده است.
صالح پور با اشاره به اینکه افزایش میزان تصادفات و مرگومیرهای ناشی از آن بسیار نگرانکننده است گفت: عابران پیاده ۳۶ درصد، ۱۰ درصد سرنشین و پنج درصد راننده از فوتشدهها ناشی از تصادف خودرو بوده است.
وی تصریح کرد: با راهاندازی قرارگاه کاهش تصادفات به ریاست استاندار هرمزگان با اجرای راهکار های پایین آمدن میزان حوادث رانندگی یکی از اقدامات مهم این ارگان در سال جدید خواهد بود.
سرپرست پلیس راهور استان اعلام کرد: در سه ماه نخست امسال نیز تعداد ۷۳ دستگاه خودروی جدید وارداتی در هرمزگان شمار گذاری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد کاهش داشته است.
صالح پور بیان کرد: در سال جدید تقاضای درخواست گواهینامه ۴۰ درصد رشد، تعویض گواهینامه ۸۸ درصد و المثنی گواهینامه ۳۱ درصد رشد داشتهایم.
وی در خصوص تخلفات و جریمه خودروها نیز عنوان کرد: تعداد ۹ درصد افزایش در صدور برگ جریمه و در تخلفات هشت درصد افزایش داشتهایم.
