عامل شرارت و ناامنی در دشتستان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه و تقویت امنیت در شهرستان دشتستان تلاش‌های بسیار خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به مقابله با جرایم و تلاش برای پیشگیری از وقوع جرایم، اضافه کرد: طی سه ماهه نخست امسال شاهد کاهش وقوع جرایم و افزایش میزان کشفیات در سطح شهرستان دشتستان بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از دستگیری عامل شرارت و ناامنی در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این متهم تحت تعقیب، سابقه دار و عامل شرارت و ناامنی در بخش کلمه بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه، تخریب اموال عمومی و ایجاد مزاحمت برای نوامیس توسط فردی به نام «ن-ج» پس از هماهنگی بعمل آمده با مقام قضایی دستگیری نامبرده در دستور کار پلیس دشتستان قرار گرفت.

رضوی افزود: با اشراف اطلاعاتی لازم و تحقیقات و بررسی‌های همه جانبه پلیسی، مخفیگاه متهم شناسایی و طی یک عملیات منسجم پلیسی متهم توسط ماموران انتظامی بخش بوشگان دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: متهم فوق دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت مسلحانه، سلب آسایش عمومی و ایجاد رعب و وحشت در بخش بوشکان بوده است.

وی بیان داشت: متهم پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.