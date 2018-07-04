کشف ۹۹ کیلوگرم حشیش در بندر ماهشهر

مهدی محمدی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رهگیری و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و هماهنگی دادستانی بندر ماهشهر مقدار ۹۹ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش در این شهرستان کشف و ضبط شد.

وی افزود: این محموله مواد مخدر از یک دستگاه وانت پراید یخچال‌دار حامل ماهی که قاچاقچیان آنها را زیر سبدهای ماهی مخفی کرده تا از این طریق مواد مذکور را به مقصد برسانند، در ورودی شهر بندر ماهشهر کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر ماهشهر خاطرنشان کرد: راننده که مدعی بود قرار است مواد را در یکی از شهرهای اطراف به خریدار تحویل دهد، با هدایت سربازان گمنام امام زمان به محل قرار منتقل و خریدار نیز دستگیر و روانه زندان شد.

وی در پایان با بیان اینکه مسیر بندر ماهشهر را برای سوداگران مرگ نا امن خواهیم کرد، یادآور شد: این چهارمین محموله سنگین مواد مخدر است که طی دو ماه اخیر در این شهرستان کشف شده و این موضوع حکایت از اشراف خوب دستگاه‌ قضایی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی دارد.