انفجار منزل مسکونی در اثر نشت گاز/ ۳ نفر مصدوم شدند

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت سه و ۴۸ دقیقه بامداد امروز ۱۳ تیرماه از انفجار یک واحد مسکونی واقع در روستای الله آباد مطلع شدیم.

وی از اعزام دو دستگاه خودرو اطفاء حریق از دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه خبر داد و بیان کرد: این منزل مسکونی که به علت نشت گاز و انفجار دچار حریق شده بود توسط آتش نشانان اطفاء شد و از خسارت بیشتر جلوگیری به عمل آمد.

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان عنوان کرد: متاسفانه در این حادثه سه نفر از ساکنان منزل در اثر انفجار مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.