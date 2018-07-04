انتقاد از بیمه سلامت پابرجاست/کارهای مثبت را نادیده نمی گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر ضیا با بیان این که با سازمان بیمه سلامت تعامل خوبی داریم، گفت: البته انتقادات وجود دارد و ممکن است ناهماهنگی هایی در اداره های کل استان ها به وجود بیاید که به ما منعکس می شود.

وی با بیان اینکه مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تعامل بسیار خوبی با انجمن ها دارد، افزود: همواره مشکلات مان را در جلسه های مختلف مطرح و بررسی کردیم. با این حال برخی انتقادات درباره مطالبات داروخانه ها وجود دارد.

ضیا با بیان اینکه ارتباط خوبی بین انجمن داروسازان و سازمان بیمه سلامت وجود دارد، اظهار کرد: این تعامل و ارتباط خوب در دوره جدید مدیریت سازمان بیمه سلامت اتفاق افتاده، اما این ارتباط با سایر سازمان های بیمه گر وجود ندارد. مسئولین سازمان بیمه سلامت، انجمن داروسازان را در جریان می گذارد که چه میزان منابع وجود دارد و حتی تلاش برای تامین منابع مالی توسط مسئولین این سازمان قابل مشاهده است و این جای تقدیر و تشکر دارد.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: انتقاد وجود دارد، اما قرار نیست کارهای مثبت انجام شده توسط این سازمان و جلوتر بودن پرداختی به داروخانه ها نسبت به سایر سازمان های بیمه گر را نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه عملکرد سازمان بیمه سلامت شفاف است، اظهار کرد: این سازمان اعلام می کند که بودجه اش چه میزان است و تا چه میزان می تواند هزینه کند و این موضوع باعث می شود که جامعه پزشکی تکلیف خود را بداند.