۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

برای حضور در بازیهای آسیایی؛

بازگشت آزاد و فرنگی‌کاران اردونشین به خانه کشتی

بازگشت آزاد و فرنگی‌کاران اردونشین به خانه کشتی

مرحله جدیدی از اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای حضور در بازیهای آسیایی از هفته آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا حدود یکماه و نیم دیگر آغاز می شود که تیم های ملی کشتی کشورمان نیز تاکنون سه اردو از اردوهای پیش بینی شده خود برای شرکت در این بازیها را پشت سر گذاشته اند.

بر این اساس اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از روز ۱۶ تیرماه در خانه کشتی آغاز خواهد شد و تا روز ۲۶ تیرماه ادامه خواهد داشت. اردوی سوم فرنگی کاران روز ۸ تیرماه به پایان رسید و برخی از اردونشینان چند روز استراحت دارند.

اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد هم باید از روز ۱۷ تیرماه در خانه کشتی حضور یابند تا تمرینات خود را آغاز و تا روز ۲۹ تیرماه ادامه دهند. آزادکاران اردونشین که روز ۹ تیرماه سومین مرحله از تمرینات خود را پایان دادند.

رقابتهای کشتی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، روزهای ۲۸ تا ۳۱ مردادماه برگزار می شود.

