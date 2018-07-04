صدور سند تک برگی برای ۹۵ درصد اراضی فرودگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، حسین رفیعی با بیان اینکه سال ۹۵ جانمایی اراضی فرودگاهی کشور در لایه کاداستر آغاز شده است گفت: در طول سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ توانستیم ۹۵ درصد اراضی فرودگاهی کشور را شامل نزدیک به ۳۴ هزار هکتار بدون صرف هزینه، جانمایی کنیم. از سال ۹۶ نیز دریافت سند و مستندسازی اراضی را شروع کردیم و تمام مراحل قانونی را پشت سرگذاشتیم. تا کنون توانسته ایم برای ۱۲ هزار هکتار زمین به تعداد ۲۰۰ فقره سند تک برگ دریافت کنیم.

مدیر ساماندهی عرصه و اماکن فرودگاهی افزود: در جانمایی و دریافت اسناد اراضی با مشکلات زیادی روبه رو بودیم ولی با پیگیری های مستمر و بی‌وقفه و همدلی مدیران شرکت با وجود کمبود نیروی انسانی توانستیم به اذعان رئیس و معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشتاز در مستندسازی اراضی با فاصله زیاد از دستگاه های دیگر شویم.

وی با بیان اینکه فرودگاه های خراسان جنوبی پیشتاز در مستندسازی اراضی هستند، ادامه داد: سال گذشته برای تمام اراضی فرودگاه های بیرجند و طبس سند تک برگ دریافت شد.

رفیعی افزود: کار مستندسازی و دریافت سند برای اراضی فرودگاه مهرآباد در دستور کار است و امیدوارم با مطالعه، بررسی و شناسایی موارد و موضوعات متنابه آن فرودگاه، امور مستندسازی اراضی آن پیگیر خواهد شد. شایان ذکر است تاکنون برای حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی این فرودگاه سند تک برگ دریافت شده است.

مدیر ساماندهی عرصه و اماکن فرودگاهی با اشاره به اینکه بخشی از اراضی فرودگاه های کشور دولتی هستند، گفت: دریافت سند برای اراضی دولتی با شناسایی راهکارهای قانونی و استفاده از ظرفیت های قانونی ذی ربط با تمام مشکلات و محدودیت های موجود مسیر خود را طی می کند ولی امسال در نظر داریم به تطبیق قوانین و مقررات مربوط نسبت به تملک اراضی مستثنیات که دارای دعاوی قضایی نیز هستند، بپردازیم.

رفیعی با اشاره به اینکه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران شرکتی خودگردان و «درآمد ـ هزینه» است، تاکید کرد: این شرکت باید با شناسایی دارایی های خود به برنامه ریزی برای کسب درآمد و مدیریت هزینه ها بپردازد و باید بتواند به بهترین شکل از دارایی های خود استفاده و از آن صیانت کند.

وی با بیان اینکه اراضی مهم ترین و ماندگارترین دارایی مادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است گفت: مستندسازی اراضی و دریافت اسناد آنها می تواند نقش تسهیل کننده در افزایش درآمد شرکت ایفا کند.

رفیعی از برنامه ریزی برای شناسایی اماکن فرودگاهی نیز خبر داد و افزود: برنامه اصلی مدیریت عرصه و اماکن فرودگاهی در سال جاری علاوه بر جانمایی پنج درصد باقی مانده اراضی تا پایان تابستان و تملک بخشی از اراضی در اختیار، ادامه روند امور مستندسازی املاک فرودگاهی است.