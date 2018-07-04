بافت تاریخی روستاهای «اودرج» و «هنزا» ثبت ملی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، غلامرضا فرخی گفت: طرح مطالعات مستندنگاری و مستندسازی بافت تاریخی روستای «اودرج» شهرستان رفسنجان و روستای «هنزا» شهرستان رابر انجام و برای ثبت ملی به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه مطالعات و مستند سازی بافت تاریخی روستاهای داوران (رفسنجان)، پیش استا، ریسه و جوزم (شهربابک) و طغرالجرد (کوهبنان) نیز در حال آماده سازی است، اظهار کرد: این مطالعات در جهت تعیین محدوده بافت تاریخی روستاهای فوق الذکر انجام می پذیرد.

فرخی در ادامه به مطالعات مستندنگاری بافت تاریخی شهرستان سیرجان نیز اشاره و تصریح کرد: مستندنگاری آثار سبب می‌شود اقدامات حفاظتی و مرمتی بناهای تاریخی موجود در بافت تاریخی این شهرستان از ساختار و الگوی حفاظتی مرمتی برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون بافت تاریخی روستاهای گیسک در شهرستان زرند، کشکوئیه در شهرستان رفسنجان و حسین آباد در شهرستان انار ثبت ملی شده اند، بیان کرد: باید بافت تاریخی این روستاها که بسیار منحصربفرد هستند بکر و دست نخورده باقی بماند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان کرمان تصریح کرد: این روستاها می توانند به یکی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری استان کرمان تبدیل شوند و بی شک ثبت ملی بافت تاریخی دیگر روستاهای دارای شرایط تاثیر بسزایی در رونق گردشگری خواهد داشت.