تعامل فرمانداران با شورای شهر به کارآمدی مدیریت شهری می انجامد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری روز چهارشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی استان اظهار کرد: شوراهای اسلامی تمام قد از نظام دفاع کنند و البته حمایت از دولت، دفاع از نظام است.

وی، شوراها را منتقل کننده مشکلات مردم به مسئولین عنوان کرد و افزود: نمایندگان مردم در شوراها حلقه رابط بین مردم و حاکمیت هستند و بایست از نقش و جایگاه خاصی برخوردار باشند.

معاون استاندار ایلام، وضعیت کنونی شوراها در کشور را وضعیتی در حال گذار دانست و اظهار کرد: اگرچه هنوز در حال تمرین دموکراسی هستیم اما هر چه جلوتر برویم این وضعیت بهتر خواهد شد.

نوذری، خصوصیات مردم ایلام را بسیار برجسته و بارز معرفی کرد و ادامه داد: ایلام هشت سال درگیر جنگ و دفاع بوده است و هم اکنون مردم این دیار مطالبه گر و پیگیر رفع مشکلات خود هستند.

معاون استاندار ایلام در پایان خواستار همکاری بیشتر فرمانداران و بخشداران با اعضای شورا شدند و اظهار داشتند: در ارزشیابی کار فرمانداران نحوه تعامل آنان با شوراها از معیار و ملاک های اصلی در نظر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد؛ اگر مدیری امورات شورا را در درجه اهمیت کار خود قرار ندهد، بدانید که درک درستی از دموکراسی و مردمسالاری ندارد.

در این نشست صمیمانه اعضای شورای عالی استان نقطه نظرات، مسائل و مشکلات شهرستان خود را بیان داشتند و از معاون سیاسی استاندار خواستار توجه بیشتر دستگاه های اجرایی در امورات شورا شدند.

بیشتر خواست و مطالبه اعضای شورای عالی استان در ارتباط با اختصاص یک مکان به شورا در فرمانداری ها، حضور مستمر و تاثیرگذار آنها در جلسات مخصوصا شورای اداری، توجه ادارات و نهادهای مختلف به مطالبات شورا، ارتباط سهل و ساده آنان به مدیران دستگاه های اجرایی و ... رفع برخی چالش ها و مشکلات در سطح شهرستان و استان بود.