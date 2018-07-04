۵۲درصد طلاب و روحانیون رزمنده دیار ۱۵خرداد در دفاع مقدس شهید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد کاشانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری گرامیداشت شهدای طلبه و روحانی دیار ۱۵ خرداد طی سخنانی گفت: این گرامیداشت برای دهمین سال متوالی و هم زمان با سال روز شهادت امام جعفر صادق( ع) به عنوان رییس مذهب شیعه در مصلی صاحب الزمان( عج) ورامین برگزار می شود.

وی اضافه کرد: طلاب و روحانیون شاگردان مکتب امام جعفر صادق(ع) هستند و به همین دلیل سال روز شهادت این امام بزرگوار شیعیان جهان، برای برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای طلبه و روحانی انتخاب شده است.

رییس بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران گفت: از ۵۵ رزمنده روحانی و طلبه دوران دفاع مقدس که از دیار ۱۵ خرداد به جبهه های جنگ حق علیه باطل رفته بودند، ۲۹ نفر آن ها به شهادت رسیدند و می توان گفت ۵۲ درصد طلاب و روحانیون رزمنده دیار ۱۵ خرداد در دفاع مقدس شهید شدند.

وی افزود: سخنران این مراسم حجت الاسلام محمدباقر حیدری کاشانی خواهد بود.

کاشانی اضافه کرد: با توجه به این که روز برگزاری این مراسم مصادف با یازدهمین سالگرد دفن شهدای گمنام در ورامین است، پس از عزاداری در مصلی صاحب الزمان( عج) عزاداری پیاده به سوی گلزار شهدای گمنام ورامین نیز انجام خواهد شد.

وی با بیان این که برگزاری یادواره شهدای طلبه و روحانی از مصادیق تعظیم شعائر الهی است، گفت: با استناد به متن صریح آیات قرآن شهدا نمی میرند، آن ها زنده اند و در نزد پرودگار خود روزی می خورند و از ضیافت کریمانه بهره مند هستند.

رییس بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران خواستار توسل به شهدا شد و گفت: دست شهدا باز است و باید از آن ها برای توفیق در انجام مسئولیت های خود و سربلندی کمک بطلبیم.