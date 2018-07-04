۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۹

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر مشهدخبر داد:

بهره برداری کامل از بلوار نماز مشهد در مرداد سال جاری

مشهد- رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد گفت: مدیریت شهری در تلاش است تا بلوار نماز به طور کامل در مرداد سال جاری به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرنگارمهر، محمدهادی مهدی‌نیا صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی بلوار نماز در جمع خبرنگاران اظهارکرد:احداث این پروژه زمان طولانی را به خود اختصاص داده و اتصال بین محدوده شرقی و غربی بلوار محقق نشده بود.

وی افزود: پس از بازدید جمعی از اعضای شورا از بلوار نماز، مقرر شد در اسرع وقت نسبت به بازگشایی این معبر که نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی بزرگراه کلانتری دارد اقدام شود و پیرو این مطالبه، با توافقاتی که با مالکین عمده  آستان قدس رضوی و شرکت توس گستر  صورت گرفت، روند اجرایی و تکمیل این بلوار با حداکثر توان در حال اجراست.

رئیس کمیسون عمران شورای شهر مشهد ادامه داد: اقدامات مختلفی در حوزه تامین ایمنی این بلوار، از جمله ترانشه‌برداری، در حال اجراست که هزینه های هنگفتی برای مدیریت شهری دارد و همچنین بهینه سازی پوسته معبر که یکسری از جداول نیازمند بازپیرایی‌اند ولی مصمم هستیم  تا مردادماه امسال شاهد بازگشایی کامل این بلوار باشیم و شهروندان بتوانند  از آن استفاده کنند.

وی همچنین در خصوص بافت ناکارآمد عامل گفت: اجرای طرح سبب شده تا مشکلاتی برای برخی شهروندان منطقه ایجاد شود و به همین‌منظور با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت زندگی و سکونت شهروندان بازدیدی از منطقه انجام شده است و پیرو جلسات برگزار شده امیدواریم شاهد فعالیت پررنگ‌تر در عرصه سرمایه‌گذاری و تسهیل سکونت در این منطقه باشیم.

مهدی‌نیا در ادامه افزود: همچنین به شهرداری تکلیف شده است اراضی تملک شده بلا استفاده این بافت را با استفاده از تراشه های آسفالت تسطیح نماید تا مانع از ایجاد گردوخاک شود و همچنین مبلمان شهری و روشنایی مناسب در سطح این اراضی نصب شود.

وی تصریح کرد: یکی از زمینه های موثر در تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در این بافت ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده ۵ است اذا در همین راستا معاونت شهرسازی شهرداری موظف شده است هرچه زودتر این موضوع را پیگیری نماید تا شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.

