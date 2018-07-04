بهره برداری کامل از بلوار نماز مشهد در مرداد سال جاری

به گزارش خبرنگارمهر، محمدهادی مهدی‌نیا صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی بلوار نماز در جمع خبرنگاران اظهارکرد:احداث این پروژه زمان طولانی را به خود اختصاص داده و اتصال بین محدوده شرقی و غربی بلوار محقق نشده بود.

وی افزود: پس از بازدید جمعی از اعضای شورا از بلوار نماز، مقرر شد در اسرع وقت نسبت به بازگشایی این معبر که نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی بزرگراه کلانتری دارد اقدام شود و پیرو این مطالبه، با توافقاتی که با مالکین عمده آستان قدس رضوی و شرکت توس گستر صورت گرفت، روند اجرایی و تکمیل این بلوار با حداکثر توان در حال اجراست.

رئیس کمیسون عمران شورای شهر مشهد ادامه داد: اقدامات مختلفی در حوزه تامین ایمنی این بلوار، از جمله ترانشه‌برداری، در حال اجراست که هزینه های هنگفتی برای مدیریت شهری دارد و همچنین بهینه سازی پوسته معبر که یکسری از جداول نیازمند بازپیرایی‌اند ولی مصمم هستیم تا مردادماه امسال شاهد بازگشایی کامل این بلوار باشیم و شهروندان بتوانند از آن استفاده کنند.

وی همچنین در خصوص بافت ناکارآمد عامل گفت: اجرای طرح سبب شده تا مشکلاتی برای برخی شهروندان منطقه ایجاد شود و به همین‌منظور با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت زندگی و سکونت شهروندان بازدیدی از منطقه انجام شده است و پیرو جلسات برگزار شده امیدواریم شاهد فعالیت پررنگ‌تر در عرصه سرمایه‌گذاری و تسهیل سکونت در این منطقه باشیم.

مهدی‌نیا در ادامه افزود: همچنین به شهرداری تکلیف شده است اراضی تملک شده بلا استفاده این بافت را با استفاده از تراشه های آسفالت تسطیح نماید تا مانع از ایجاد گردوخاک شود و همچنین مبلمان شهری و روشنایی مناسب در سطح این اراضی نصب شود.

وی تصریح کرد: یکی از زمینه های موثر در تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در این بافت ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده ۵ است اذا در همین راستا معاونت شهرسازی شهرداری موظف شده است هرچه زودتر این موضوع را پیگیری نماید تا شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.