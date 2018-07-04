  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۲

در مسابقات قهرمانی کشور صورت پذیرفت؛

کسب مقام سوم کشتی گیران نونهال خراسان رضوی در مسابقات خرم آباد

مشهد- تیم کشتی فرنگی نونهالان خراسان رضوی موفق به کسب رتبه مسابقات کشوری این رشته در خرم آباد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی  نونهالان خراسان رضوی نیز در پایان با کسب ۳نقره و ۲برنز و با ۱۰۸ امتیاز پس از استان‌های خوزستان و تهران به صورت مشترک با شهرستان‌های تهران مقام سوم را از آن خود کرد.

در نتایج انفرادی ابوالفضل احمدی، علی حسین آبادی و محمد خلیلی صفر آبادی در اوزان ۴۱ ، ۵۷ و ۷۵ کیلوگرم مقام دوم را کسب کردند. همچنین امیر رضا برزنونی در وزن ۳۵ و محمد امین عارفخانی در وزن ۴۸ کیلوگرم مقام سوم را از آن خود کردند.

در این دوره از رقابت ها که به میزبانی خرم آباد برگزار شد تیم خوزستان  به مقام نخست دست یافت.

کد خبر 4338490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها