کسب مقام سوم کشتی گیران نونهال خراسان رضوی در مسابقات خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی نونهالان خراسان رضوی نیز در پایان با کسب ۳نقره و ۲برنز و با ۱۰۸ امتیاز پس از استان‌های خوزستان و تهران به صورت مشترک با شهرستان‌های تهران مقام سوم را از آن خود کرد.

در نتایج انفرادی ابوالفضل احمدی، علی حسین آبادی و محمد خلیلی صفر آبادی در اوزان ۴۱ ، ۵۷ و ۷۵ کیلوگرم مقام دوم را کسب کردند. همچنین امیر رضا برزنونی در وزن ۳۵ و محمد امین عارفخانی در وزن ۴۸ کیلوگرم مقام سوم را از آن خود کردند.

در این دوره از رقابت ها که به میزبانی خرم آباد برگزار شد تیم خوزستان به مقام نخست دست یافت.