یادواره شهدای کارمند در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی روز چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهدای کارمند اظهار داشت: چهارم شهریور ماه و در ایام هفته دولت به نام روز کارمند نامگذاری شده است.

وی افزود: این عزیزان در اوج حملات دشمن بعثی حاضر به دست کشیدن از فعالیت نشدند و با حضور در خط مقدم خون پاک خود را نثار انقلاب و ارزش های آن کردند.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: متاسفانه آنگونه که باید نتواسنته ایم شهدای کارمند را معرفی کنیم و می طلبد در این حوزه کارهای موثر و بهتری انجام شود.

درویشی گفت: دوام و قوام نظام به ایثارگری شهدا و جانفشانی آنها برای حفظ نظام وابسته است و همه مردم و مسئولان نیز باید قدردان تلاش ها و زحمات این عزیزان و خانواده های انان باشند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه حدود ۱۵۶ شهید کارمند در استان شناسایی شده اند باید یک برنامه منسجم و آبرومند در قالب یک یادواره برای خانواده های این عزیزان برگزار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام برگزاری برنامه های جنبی نظیر نمایشگاه آثار و خاطرات شهدا را مهم دانست و از همه دستگاه ها خواست تا با همکاری هم در برگزاری این یادواره همراهی داشته باشند و رسانه ها نیز به نحو شایسته ای اطلاع رسانی لازم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام دهند.