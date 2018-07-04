رفع مشکل بیمه فعالان صنایع دستی فارس در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، یلدا راهدار در نشست تخصصی بررسی معضلات بیمه تامین اجتماعی هنرمندان صنایع دستی که با حضور فعالان این بخش در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، بیان کرد: استان فارس ظرفیت بسیاری در حوزه صنایع دستی دارد که به همین دلیل مشکلات ما در این حوزه نیز بسیار زیاد است واین درحالی است که متاسفانه بار مشکلات همجوار در حوزه اشتغال و تامین اجتماعی بر دوش استان فارس است.

وی افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یک ظرفیت قانونی منحصر به فرد برای رفع سریع مشکلات فعالان بخش خصوصی است که ما در اتاق بازرگانی فارس از این فضا برای رفع مشکل بیمه هنرمندان صنایع دستی استان استفاده خواهیم کرد.

راهدار اظهارداشت: تلاش می کنیم مشکلات فعالان صنایع دستی استان را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و راهکارهای مناسبی برای آن تدبیر کنیم.

مشاور استاندار فارس اضافه کرد: بر این اساس به زودی جلسه کارشناسی دقیق با حضور نمایندگان تامین اجتماعی، سازمان صنعت- معدن و تجارت، صنایع دستی استان و فعالان اقتصادی در بخش صنایع دستی در اتاق برگزار خواهیم کرد.

راهدار ادامه داد: در تعامل بین بخش دولتی و خصوصی حلقه های مفقوده ای وجود دارد که برای توسعه استان باید راه گفتگوی هر دو بخش مشخص شود.

علی اصغر ظریفکار فرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز در خصوص بیمه هنرمندان و مشکلات آنها با تامین اجتماعی گفت: بیمه یک برنامه حمایتی از سوی دولت و نیاز اساسی برای هر فرد است که بیمه تامین اجتماعی باید چتر حمایتی خود را بر سر تمام مردم داشته باشد و در مواقع ضروری دست آنها را خالی نکند.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از هنرمندان ما بیمه ندارند و در طول دوران زندگی خود در شرایط سختی به سر می برند به همین دلیل جوانان به سمت رشته های صنایع دستی اقبال ندارند و برخی از رشته ها منسوخ شده است.

ظریفکار فرد با بیان اینکه هنرمندان و صنعتگران ما نیازمند امنیت برای ادامه کار هستند اظهارداشت: تامین اجتماعی باید با دیدگاه ارائه راهکار با ذی نفعان خود برخورد کند اما متاسفانه علاوه بر وجود قوانین، اجراکنندگان نیز نگاه سخت تری دارند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در بسیاری از بخش ها عدم مدیریت صحیح و تصمیم های کارشناسی موجب بروز مشکلاتی برای اقشار مختلف می شود که بخش خصوصی و مردم متحمل این فشارها می شوند.

حسن ارژنگ زاده رئیس امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی استان فارس هم گفت: در حال حاضر ۲۹ هزار نفر تحت پوشش بیمه هنرمندان تامین اجتماعی هستند که از نیمه دوم سال ۹۳ تاکنون هیچ هنرمندی تحت پوشش بیمه ای قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: هیچ یک از شعب تامین اجتماعی حق قطع بیمه هنرمندان به ویژه در حوزه فرش را ندارند و تنها در صورت نظارت و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تامین اجتماعی اقدام به قطع بیمه هنرمندان می کند.

ارژنگ زاده با توضیح قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۸۰ و بخشنامه اجرایی قانون بیمه های تامین اجتماعی عنوان داشت: دلایلی از جمله معضل تاخیر در پرداختهای بیمه شدگان و عدم امکان اصلاح موارد در سیستم تامین اجتماعی موجب قطع شدن بیمه هنرمندان صنایع دستی و قالیبافان می شود.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، صنعت کاران موظفند ظرف مدت سه ماه،حق بیمه خود را پرداخت نمایند که این زمان مناسبی است ولی متاسفانه بسیاری افراد با تاخیر در پرداخت و مشکلات بعدی آن مواجه می شوند.

ارژنگ زاده افزود: ما در سازمان تامین اجتماعی به دنبال همکاری با ذی نفعان خود و پرهیز از هرگونه کارشکنی هستیم اما برخی معضلات در راستای بیمه هنرمندان صنایع دستی ضعف قانون است.

نجابت کارشناس فرش سازمان صنعت معدن و تجارت استان نیز به برخی موازی کاری های موجود در حوزه همکاری مابین سازمان بیمه و سازمان صمت اشاره و گفت: این عدم انسجام باید در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی استان یکپارچه شود.

وی بیان کرد: مواردی از جمله قطع بیمه بدون هماهنگی کتبی با سازمان صمت، نحوه استفاده از معافیت های بیمه، عدم ارائه آمار ماهانه از میزان قطع بیمه نفرات از طرف سازمان تامین اجتماعی، معضل بین بیمه و فنی حرفه ای که منجر به قطع بیمه ها می شود و قطع بیمه افرادی که کارت مهارتی قالیبافی را از طرف سازمان صمت دریافت کرده اند؛ توسط سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.

نجابت اظهارداشت: الزام است که نظارت سازمان صنعت معدن باید در قطع بیمه ها لحاظ شود و شعب نمی توانند بصورت مستقل در این حوزه عمل کنند.