۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

به کارگردانی جواد اردکانی؛

تله‌فیلم عملیات «مرصاد » در کرمانشاه ساخته می‌شود

کرمانشاه_ مدیر کل صدا و سیما مرکز کرمانشاه از ساخت تله فیلم ۹۰ دقیقه‌ای با موضوع عملیات مرصاد در این مرکز خبر داد.

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک تله فیلم ۹۰ دقیقه ای با نام شاخه‌های بلوط با موضوع عملیات غرورآفرین مرصاد به کارگردانی جواد اردکانی از کارگردانان مطرح کشور و کارگردان فیلم‌هایی چون شور شیرین، آینه‌های نشکن، غریبه و...  در مرحله پیش تولید است که به زودی شاهد پخش آن در شبکه زاگرس هستیم.

وی افزود: همچنین سریال ۲۶ قسمتی با نام پهلوان پهلوانان در دست ساخت است که در این سریال زندگینامه مرحوم حسین گلزار از پهلوانان نامی استان به تصویر کشیده شده و کار ساخت آن تا پایان امسال به اتمام می رسد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه بیان کرد: برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم در این مرکز برنامه‌های متنوع و خاصی در ساختارهای مختلف و در بخش‌های سیما و صدا در دستور کار است.

رحیمی همچنین از ساخت یک  سریال ۴۰ قسمتی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و پخش آن از شبکه زاگرس در دهه فجر امسال خبر داد.

