به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی خادمی با اشاره به برگزاری سومین کنگره ادبیات آئینی خراسان شمالی با موضوع مدح و مرثیه اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، اظهار کرد: تقویت ادبیات آیینی زمینه معرفت افزایی و تعمیق هر چه بیشتر باورهای دینی در جامعه را فراهم می‌کند.

خادمی افزود: در مواردی مشاهده می‌کنیم که مداحان و مرثیه‌سرایان با تمام ارادت و علاقه قلبی که نسبت به اهل‌بیت (ع) دارند نمی‌توانند بر عواطف و احساسات خود غلبه کرده و با افسانه‌سرایی و داستان‌های تخیلی زمینه رواج انحرافات دینی و مذهبی را در جامعه فراهم می‌کنند.

وی اضافه کرد: ورود انحرافات و داستان‌های اغراقی در دین و سیره اهل‌بیت (ع) که گاهی به دلیل عدم آگاهی و غلبه عواطف و احساسات است به‌جای تعمیق و ترویج باورهای دینی همچون سمی مضر ذهن جامعه را به انحراف کشیده و سبب تزلزل در دین و ایمان مردم می‌شود.

وی یادآور شد: انحرافات دینی و مذهبی ریشه دیرینه‌ای دارد چراکه درگذشته کسانی که دین و دین‌داری را سدی مستحکم در مقابل امیال و خواسته‌های نامشروع خود می‌دیدند با انحراف در دین درصدد کم‌رنگ کردن ارزش‌ها و آموزه‌های دینی برآمدند.

عضو شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی در ادامه ترویج و تقویت ادبیات آیینی و درنتیجه توجه به موضوعات غنی و پربار دینی را عامل مهم جلوگیری از انحرافات دینی برشمرد و ادامه داد: ترویج و تقویت ادبیات آیینی سبب بینش دینی و مذهبی شده و انحرافاتی را که در طی سالیان دراز در دین وارد شده را از بین می‌برد.

خادمی برگزاری کارگاه‌ها، جلسات و کنگره‌های ادبیات آیینی را گامی مهم در راستای رفع انحرافات دینی و مذهبی دانست و تصریح کرد: برگزاری چنین کنگره‌هایی با فراهم کردن زمینه‌های آگاهی بخشی و معرفت افزایی دینی سبب تقویت جنبه‌های دینی و آیینی اشعار، مدایح و مرثیه‌های هنرمندان می‌شود.

گفتنی است، فراخوان سومین کنگره ادبیات آئینی خراسان شمالی در دو بخش شعر و داستان با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی و حوزه هنری گلستان ویژه استان‌های خراسان شمالی و گلستان در بهمن‌ماه سال گذشته منتشر شد.