۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

حکم محکومیت فرد متهم به تخریب تل تاریخی علامرودشت صادر شد

شیراز - مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان لامرد گفت: حکم محکومیت فردی که متهم به تخریب تل تاریخی علامرودشت بود، صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی فارس، مسعود تقی‌زاده گفت: یکی از اهالی منطقه در گذشته بخشی از تل تاریخی علامرودشت را با انجام ساخت و ساز غیرمجاز، تخریب کرده بود.

وی با تصریح اینکه ساخت و ساز غیرمجاز انجام شده در این نقطه‌ی تاریخی، براساس حکم قضایی تخریب شده است، گفت: به استناد ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی آن سازمان، در حریم آثار تاریخی فرهنگی مبادرت به هرگونه اقدامی کند که سبب تزلزل بنا شده یا در نتیجه‌ی آن خرابی به آثار وارد شود، مشمول مجازات خواهد بود.

تقی‌زاده تاکید کرد که قانون در این ارتباط صراحت دارد و دستگاه قضایی نیز در مواجهه به متهمان تخریب آثار فرهنگی و تارخی همواره با جدیت ورود کرده است، گفت: متهمان به تخریب آثار یا تعرض به ابنیه‌ی تاریخی فرهنگی، به پرداخت خسارت وارده و حبس از یک تا ۳ سال محکوم می‌شوند.

براساس این گزارش، تل علامرودشت مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام بوده و تیرماه سال ۱۳۸۲ به شماره‌ی ۹۲۲۴ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

کد خبر 4338508

