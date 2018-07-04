۵۰ هزار فرصت شغلی در سطح استان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میراحد حسینی صبح امروز چهارشنبه در نشستی با مدیران صندوق بیمه روستایی و عشایری از اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره به استان در قالب طرح‌های اشتغال و رونق تولید گفت: دولت ۵ طرح مهم در زمینه اشتغالزایی و حمایت از تولید به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی محول کرده است.

وی سپس افزود: دولت تنها برای دو ردیف اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی در سطح کشور در مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص داده است. سهم آذربایجان‌شرقی از تسهیلات اختصاص یافته به ۵ طرح فوق‌الذکر در مجموع ۳ هزار میلیارد تومان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ابراز داشت: پیش بینی می‌شود با تخصیص و جذب این تسهیلات، ۵۰ هزار فرصت شغلی در سطح استان آذربایجان‌شرقی ایجاد شود.