به گزارش خبرگزاری مهر، آناتولی در صفحه توییتر خود از قطعی شدن تاریخ ادای سوگند ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان خبر داد.
بنابر اعلام این خبرگزاری، اردوغان روز ۹ جولای (۱۸ تیر) برای نخستین بار تحت نظام ریاست جمهوری جدید سوگند خواهد خورد.
گفتنی است ترکیه امروز چهارشنبه با صدور فرمان حکومتی، برخی اختیارات نخستوزیری را به ریاستجمهوری واگذار کرد.
این تصمیم در راستای تغییر نظام پارلمانی به ریاستجمهوری صورت میگیرد.
طبق نتایج همهپرسی سال میلادی گذشته (۲۰۱۷)، دفتر نخستوزیری منحل و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری مجاز به تشکیل کابینه وزرا و تغییر کارمندان اداری بدون کسب تکلیف از پارلمان خواهد شد.
فرمان حکومتی که امروز ابلاغ شد بعد از مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری اجرایی میشود.
اردوغان ماه میلادی گذشته (ژوئن) موفق به کسب پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شد.
