دبیر چهارمین هفته تئاتر باران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مدیریت تئاتر باران، رضا بهاروند به عنوان دبیر چهارمین هفته تئاتر باران منصوب شد.

چهارمین هفته تئاتر باران به منظور تشویق به آموزش تئاتر و حمایت از نسل جوان، با شرکت هنرجویان و فارغ‌ التحصیلان آموزشگاه‌های سینمایی و هنرهای نمایشی برگزار می شود.

در متن این حکم آمده است: «نظر به تجربه و تخصص شما، به موجب این حکم به عنوان دبیر چهارمین هفته تئاتر باران منصوب می‌شوید. امید که با تکیه بر لطف و مهر پروردگار در این مسئولیت پیروز و سربلند باشید.»

نخستین هفته تئاتر باران به دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اختصاص داشت که در دی ماه ۱۳۹۴ برگزار شد. دومین هفته تئاتر باران اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد که به دانشجویان پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران پرداخت و سومین دوره این رویداد هفته تئاتر آموزشگاه های سینمایی و نمایشی باران نام داشت و مرداد ماه ۹۵ برگزار شد.