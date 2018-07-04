به گزارش خبرنگار مهر، حمید علی صمیمی ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت جانبازان و معلولین لرستان با اشاره به اینکه باید مجموعه هیئت را ساختار مند کنید، اظهار داشت: ۱۰ تا ۱۱ هیئت شهرستانی را شکل داده اید، باید در مابقی شهرها نیز هیئت ها ایجاد شوند.

وی با بیان اینکه هیئت رئیسه خوبی را در استان شکل دهید و مدیرکل ورزش و جوانان لرستان را نیز عضو هیئت رئیسه شود، تصریح کرد: زمانی که در هیئت جانبازان و معلولین مازندران بودم هم مدیرکل تربیت بدنی آن زمان عضو هیئت رئیسه ما بود، چون نوع کار ما فرهنگی و معنوی است و نیاز است مجموعه های حمایتی در هیئت رئیسه باشند.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این کار را در هیئت رئیسه فدراسیون هم انجام داده ام و نهادهای متولی در هیئت رئیسه ما هستند، از جمله سازمان بهزیستی، آموزش پرورش استثنایی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ... را در جمع هیئت رئیسه آورده ایم.

علی صمیمی با تاکید بر اینکه باید استراتژی خاصی داشته باشیم، این نیست که فقط برای تعدادی قهرمان توان خود را بگذاریم، اول سلامت جامعه هدف را تحت عنوان ورزش همگانی در نظر بگیریم، افزود: ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار ورزشکار معلول و جانباز را در کشور شناسایی کرده ایم که از این تعداد ۸۰ هزار نفر در اختیار ما هستند و شناسنامه دار شده اند.

وی با بیان اینکه با ۳۵ هزار ورزشکار معلول و جانباز به صورت مستمر ارتباط داریم، یادآور شد: ۵ هزار ورزشکار را در ورزش قهرمانی استفاده می کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه ۹ درصد ارزش افزوده مالیات مربوط به ورزش همگانی است که در اختیار مدیران ادارات ورزش و جوانان قرار می گیرد، گفت: این عدد خوبی است، سهم ما از این اعتبار مشخص شود و به استان ها اعلام شود؛ اگر تزریق مناسبی شود منابع خیلی خوبی در اختیار ورزش های جانبازان و معلولین قرار می گیرد.

علی صمیمی با بیان اینکه در مجموعه فدراسیون با همکاری وزارت ورزش و جوانان، جشنواره بزرگ ورزش های جانبازان و معلولین را در فجر انقلاب و در پایان امسال خواهیم داشت، یادآور شد: ۶ هزار مربی، ورزشکار و کادر فنی در این مسابقات خواهند بود.