به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز درگذشت حمید سمندریان نمایشنامه خوانی «بازی استریندبرگ» به کارگردانی کوروش ساسانیان که از شاگردان این هنرمند در اوایل دهه هشتاد بوده است، اجرا می شود.

این نمایشنامه خوانی با حضور جمعی از هنرمندان و شاگردان سمندریان شنبه ۱۶ تیر ساعت ۱۹:۳۰ در تالار ناصرخسرو واقع در میدان انقلاب خیابان ۱۶ آذر جنب تالار مولوی برگزار می شود.

«بازی استریندبرگ» توسط فردریش دورنمات نوشته و توسط حمید سمندریان به فارسی ترجمه شده است.

دیگر عوامل این نمایشنامه خوانی عبارتند از بازیگران: کوروش ساسانیان، النا آهی و جواد اینانلو، راوی: دنیا باباعلیا، آهنگساز: ابوذر همتی، دستیار: فرهاد فلاحی، عکاس: مریم آهی، روابط عمومی: بهنام حاج نصراله.

این نمایشنامه خوانی برای یادبود برگزار می‌شود و گروه تئاتر «کا» به احترام حمید سمندریان از بلیت فروشی صرف نظر کرده است.