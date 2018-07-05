  1. هنر
  2. تئاتر
۱۴ تیر ۱۳۹۷، ۹:۳۴

در تالا ناصرخسرو

«بازی استریندبرگ» به یاد حمید سمندریان خوانده می‌شود

«بازی استریندبرگ» به یاد حمید سمندریان خوانده می‌شود

نمایشنامه خوانی «بازی استریندبرگ» شنبه ۱۶ تیر به مناسبت سالروز درگذشت حمید سمندریان در تالار ناصرخسرو برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز درگذشت حمید سمندریان نمایشنامه خوانی «بازی استریندبرگ» به کارگردانی کوروش ساسانیان که از شاگردان این هنرمند در اوایل دهه هشتاد بوده است، اجرا می شود.

این نمایشنامه خوانی با حضور جمعی از هنرمندان و شاگردان سمندریان شنبه ۱۶ تیر ساعت ۱۹:۳۰ در تالار ناصرخسرو واقع در میدان انقلاب خیابان ۱۶ آذر جنب تالار مولوی برگزار می شود.

«بازی استریندبرگ» توسط فردریش دورنمات نوشته و توسط حمید سمندریان به فارسی ترجمه شده است.

دیگر عوامل این نمایشنامه خوانی عبارتند از بازیگران: کوروش ساسانیان، النا آهی و جواد اینانلو، راوی: دنیا باباعلیا، آهنگساز: ابوذر همتی، دستیار: فرهاد فلاحی، عکاس: مریم آهی، روابط عمومی: بهنام حاج نصراله.

این نمایشنامه خوانی برای یادبود برگزار می‌شود و گروه تئاتر «کا» به احترام حمید سمندریان از بلیت فروشی صرف نظر کرده است.

کد خبر 4338533
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها