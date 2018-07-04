دردسر سیمکارت‌ مسدود شده/انتقام از همسر/برخورد با دوردورهای شبانه

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی کریمی اظهار داشت: اخیرا فردی به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد که خط تلفن‌ همراه وی به دلیل عدم استفاده به مدت طولانی توسط مخابرات مسدود و به شخص دیگری واگذار شده است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه ادامه داد: آن شخص ناشناس نیز با فعال نمودن اکانت تلگرام خط همراه به شماره تماس تمامی دوستان و آشنایان وی پیام ارسال و ضمن درخواست پول و شارژ به تصاویر شخصی و همچنین چت‌های خصوصی موجود در اکانت تلگرام نیز دسترسی پیدا کرده است.

سرهنگ کریمی افزود: با توجه به اهمیت موضوع پرونده تشکیل و کارشناسان این پلیس با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی متهم را در یکی از شهرستان‌های استان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: متهم در بازجویی اولیه لب به اعتراف گشود و عنوان کرد پس از فعال نمودن اکانت تلگرام متوجه وجود نام افراد زیادی در لیست مخاطبین آن شده و در ادامه نیز با فرستادن پیام درخواست پول و شارژ به نام صاحب اصلی اکانت کردم.

وی به شهروندان توصیه کرد که برای اکانت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی مختلف و حتی ایمیل‌های شخصی حتماً از رمز دو مرحله‌ای استفاده کنند تا اگر سیمکارت آن ها گم و یا واگذار شد افراد دیگر نتوانند به اکانت‌های قبلی دسترسی پیدا کنند.

سرهنگ کریمی تصریح کرد: شهروندان اگر از خط تلفن همراه خود به مدت طولانی استفاده نکرده اند قبل از سلب امتیاز و واگذاری سیمکارت، حتما شماره ثبت نامی خود را در شبکه های اجتماعی تغییر داده و به اطلاع مخاطبین خود برسانند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه از شهروندان خواست در صورت مواجه شدن با مشکلی در فضای مجازی، پلیس فتا را در جریان قرار دهند.

انتشار تصاویر همسر در شبکه های مجازی به قصد انتقام گیری

سرهنگ کریمی همچنین اظهار داشت: فردی که به قصد انتقام گیری تصاویر همسرش را که در آستانه جدایی از یکدیگر هستند در شبکه های مجازی منتشر کرده بود، دستگیر شد.

وی افزود: اخیرا خانم جوانی با در دست داشتن حکم قضائی به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد که همسرش با ارسال عکس‌های خصوصی وی برای دیگران موجب هتک حرمت وی شده است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه ادامه داد: این خانم مدعی بود از آن جایی که همسرش تعداد زیادی عکس شخصی وی را در اختیار دارد، با توجه به اینکه در آستانه طلاق و جدایی از یکدیگر هستند با انتشار این تصاویر در فضای مجازی، قصد بردن آبروی وی و خانواده اش را دارد.

سرهنگ کریمی تصریح کرد: با ثبت این اظهارات، کارشناسان پلیس فتا پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند و با به کارگیری شگردهای فنی و پلیسی موفق به شناسایی متهم شده و پس از دریافت مجوز دستگاه قضائی، وی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: در تحقیقات به عمل آمده، متهم اعلام کرد که فرد شاکی، همسر وی بوده که قصد دارد از او جدا شود به همین خاطر به قصد انتقام جویی اقدام به انتشار تصاویری از وی کرده است.

وی با اشاره به آسان بودن پنهان کردن هویت واقعی در فضای مجازی گفت: پنهان کردن هویت‌ و آسان بودن استفاده از شبکه‌های اجتماعی‌، یکی از دلایل گسترش و رواج انتقام‌جویی در فضای مجازی است‌.

سرهنگ کریمی تصریح کرد: متاسفانه گاهی اوقات بعد از بروز اختلافات شخصی و خانوادگی‌، طرفین از اطلاعات و تصاویر خصوصی که در اختیار دارند بدون توجه به عواقب آن و مجازات‌های تعریف شده برای این دست از جرایم رایانه‌ای‌، اقدام به انتشار آن ها می کنند.

رئیس پلیس فتای کرمانشاه یادآور شد: طبق قانون هرکسی که اقدام به انتشار فیلم و یا تصاویر خصوصی دیگران کرده و یا آن را در دسترس سایرین قرار دهد جرم مرتکب شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجه شدن با مشکلی در فضای مجازی، پلیس فتا را در جریان قرار دهند.

پلیس با تخلفات شبانه خودروها برخورد می کند

سرهنگ فضل الله شیری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از تشدید برخورد با تخلفات شبانه خودروهایی خبر داد که صاحبان آن ها برای دیگران ایجاد مزاحمت می کنند.

وی تصریح کرد: تیم های کنترل ترافیک شبانه پلیس راهنمایی و رانندگی تا ساعت یک بامداد در سطح معابر پرتردد و بزرگراه ها حضور خواهند داشت.

این مقام مسئول با بیان اینکه از ساعت یک بامداد تا هفت صبح نیز تیم های دیگر از پلیس راهنمایی و رانندگی در معابر حضور دارند، افزود: این تیم ها به منظور برخورد با تخلفاتی نظیر سرعت غیرمجاز، انجام حرکات نمایشی، دور دور کردن با خودرو، ایجاد سد معبر و ... به انجام وظیفه می پردازند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان افزود :گشت های شبانه پلیس راهور به دستگاه های تست سلامت نیز مجهز هستند.

سرهنگ غلامی با بیان اینکه عمده گشت های برخورد با تخلفات شبانه در مناطق نوبهار و فردوسی، بزرگراها و خروجی های شهر مستقر هستند، افزود: خوشبختانه با اقدامات انجام گرفته و نیز همکاری خوب شهروندان آمار تخلفات حادثه ساز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.

وی درپایان گفت با:توجه به نوع تخلف رانندگی با افرادی که حرکات خطرآفرین انجام می دهند به صورت نقدی جریمه می شوند، ضمن اینکه علاوه بر جریمه ریالی ممکن است خودرو متخلفان نیز توقیف شود.

دستگیری دو عربده کش در حین قدرت نمایی

سرهنگ حسین براری فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری ۲ عربده کش سابقه دار در حین قمه کشی و قدرت نمایی خبر داد و اظهار داشت: به دنبال تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد عربده کشی و قدرت نمایی با شمشیر در یکی از محله های حاشیه ای کرمانشاه، ماموران جهت رسیدگی به موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران در محل مشخص شد که دو نفر از ارازل و اوباش سابقه دار با استفاده از شمشیر اقدام به قدرت نمایی کرده و تعدادی از خودروهای پارک شده و شیشه های چند منزل مسکونی را تخریب کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: این دو اوباش پس از مشاهده پلیس و برای فرار از دست قانون با شمشیر به سمت ماموران حمله ور شدند که نهایتا مقابل اقتدار عوامل انتظامی راه به جایی نبرده و دستگیر شدند.

سرهنگ براری گفت: این دو شرور پس از دستگیری و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم مناسب تحویل مراجع قضائی شدند.

وی در پایان تاکید کرد: پلیس از تمام توان اطلاعاتی و عملیاتی خود به منظور برخورد با هنجار شکنان استفاده خواهد کرد.